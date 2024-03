Giuseppe Giofrè è fidanzato? Chi è il giudice del Serale di Amici 2024/ Carriera e vita privata

Giuseppe Giofrè e la vita privata del giudice di Amici 2024: la relazione con Adam Vessy

Giuseppe Giofrè è, assieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, giudice del Serale di Amici 2024. Il ballerino, ex allievo della scuola di Maria De Filippi, è stato confermato nel ruolo per il secondo anno consecutivo, al pari dei suoi colleghi. La sua carriera è un concentrato di soddisfazioni e traguardi importanti: dopo l’esperienza ad Amici, infatti, ha decisamente spiccato il volo, confermandosi anche a livello internazionale ed esibendosi negli show di artisti del calibro di Justin Timberlake e Taylor Swift.

Ma che cosa sappiamo, invece, della vita privata di Giuseppe Giofrè? Il ballerino è sempre piuttosto restio a parlare della propria sfera sentimentale, essendo piuttosto riservato e poco avvezzo ai gossip. Sappiamo però che, nel periodo in cui ha vissuto negli Stati Uniti d’America, è stato fidanzato a partire dal 2019 con il ballerino Adam Vessy, di Los Angeles. Una relazione durata per diverso tempo, ma che poi si è conclusa.

Giuseppe Giofrè è fidanzato? La rivelazione a Verissimo e le voci su Michele Bravi

Giuseppe Giofrè, archiviata la storia d’amore con Adam Vessy, ha un nuovo fidanzato oppure è ufficialmente single? Numerosi fan hanno manifestato curiosità circa la sua attuale vita privata. Il ballerino e giudice di Amici 2024 aveva così rotto il silenzio, facendo chiarezza in un’intervista rilasciata a Verissimo nel maggio 2023. “Son single”, aveva ammesso, incalzato dalla curiosità di Silvia Toffanin e anche da Cristiano Malgioglio, presente con lui in studio durante quell’intervista.

E, sempre nel maggio 2023, si era fatto strada il gossip su una presunta relazione sentimentale con Michele Bravi, suo collega in giuria nel talent. Il rumor, tuttavia, è stato spento sul nascere dallo stesso ballerino che, per mezzo Instagram stories, ha confermato l’amicizia con il cantante negando però di essere fidanzato con lui: “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca”.











