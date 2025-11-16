Giuseppe Giofrè, dalle ‘ultime’ sul possibile fidanzato alla recente esperienza trionfale a The Traitors: “Era tutto vero…”.

Mentre a The Traitors ha messo in evidenza il suo lato ‘cattivo’, Giuseppe Giofrè intrattiene gli appassionati di gossip sulle novità riguardanti un possibile nuovo fidanzato. Il ballerino che ha spopolato in giro per il mondo al fianco delle star internazionali più blasonate – vedi Jennifer Lopez, Taylor Swift – è tornato a sorridere anche in amore? Un interrogativo che potremmo definire evergreen, anche perchè dai tempi di amici il seguito nei suoi confronti è cresciuto a dismisura. Eppure, lui ha sempre sottolineato l’importanza della discrezione sul tema sentimentale salvo rare occasioni dove ha appunto parlato a cuore aperto di un possibile nuovo fidanzato e delle sue storie d’amore relative al passato.

C’è un nuovo fidanzato nel cuore di Giuseppe Giofrè? Attualmente sembrerebbe di no come testimoniato dalle sue ultime dichiarazioni sul tema: “Ora sono concentrato sul lavoro”. Spiccano le parole al miele per il suo ultimo amore, Adam Vesperman, con il quale ha stabilito un rapporto speciale a prescindere dalle sorti della loro liaison. Nessun indizio si può estrapolare dalla sua recente esperienza a The Traitors; lì abbiamo apprezzato un suo lato inedito e le questioni sentimentali non hanno ovviamente riguardato il percorso che lo ha portato al trionfo.

Giuseppe Giofrè, in una recente intervista per Fanpage, si è soffermato in modo particolare sulla recente vittoria a The Traitors. Un trionfo che ha diviso pubblico e appassionati data la tattica cinica messa in atto che ha letteralmente incluso anche quelli che dovevano essere i suoi alleati. “Nel gioco ho indossato la maschera del cattivo ma nella vita non sono così” – ha chiarito il ballerino – “Sono una persona molto buona, ho fatto fatica ad indossare quella maschera”. Importanti le sue doti da manipolatore, ovviamente in termini di gioco, oltre alla capacità di comprendere le dinamiche per sfruttarle a proprio vantaggio: “Ho agito nell’ombra cercando di non essere bersaglio di sospetti”.

Spicca della sua esperienza a The Traitors la scelta di remare contro i suoi stessi ‘colleghi’, in particolare Rocco Tanica: “Stava per mandare a put*ane l’intero gioco; ha praticamente rivelato il nostro ruolo e non si poteva fare”. In ogni caso nessun rancore, anche se: “Non direi che siamo amici ma non c’è nessun rancore”. Diverso invece il giudizio di Giuseppe Giofrè su Maria Sole Pollio: “Come ha reagito al doppio tradimento? E’ stata tranquilla e anche lei senza rancore”. Il ballerino ex Amici ha anche confermato la veridicità di tutto ciò che si è visto, dalle lacrime alle diatribe: “Posso assicurare che viverlo è diverso; i sentimenti erano veri, volevo bene a quei ragazzi ma ho dovuto mantenere il mio ruolo”.