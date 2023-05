Giuseppe Giofrè è fidanzato? “Nessun flirt, sono single”/ “L’amore? Ragazze, ragazzi, non ha sess*”

Giuseppe Giofrè smentisce ancora i gossip e dichiara di essere single a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo tutta dedicata ai finalisti di Amici 22, Giuseppe Giofrè ha ribadito la gioia di poter tornare sul palco del talent di Canale 5 che lo ha reso noto al pubblico, questa volta nell’inedito ruolo di giudice. Stuzzicato dalla conduttrice e da Cristiano Malgioglio, il ballerino si è però sbottonato anche sulla sua attuale situazione sentimentale.

Silvia Toffanin ha ricordato delle voci di flirt che l’hanno visto protagonista nelle ultime settimane, come quello con Michele Bravi da lui smentito. “I flirt? Come non mi trova cristiano non mi trovano in molti. Lasciamo questi flirt…” ha ribadito Giuseppe in studio.

A stuzzicarlo ci ha dunque pensato Malgioglio: “Ma sei un bel ragazzo, avrai tante ragazze nella tua vita, no?” “Sì, ragazze, ragazzi, l’amore è a prescindere dal sesso, l’amore è universale!” ha allora replicato il ballerino. Cristiano ha però insistito: “Ma scusa, sei fidanzato o non sei fidanzato?”, “Son single” ha quindi ammesso Giuseppe. “Ma come fa un ragazzo come te ad essere single?“, ha infine chiesto Cristiano, “Non ho trovato nessuno in Turchia!” è stata la risposta ironica di Giofrè.

