Giuseppe Giofré e il mancato coming out “Mai avuto necessità di dire ‘Sono gay'”/ “Secondo me la sessualità…”

Giuseppe Giofrè e la scelta di non fare coming out: “Mai avuto la necessità“

È uscito da pochi giorni Stidda. Il coraggio di un sogno, un’autobiografia in cui Giuseppe Giofrè ripercorre la sua vita, raccontando se stesso e mettendosi a nudo. Il ballerino e giudice del Serale di Amici 2024 sta attraversando l’Italia per presentare il suo nuovo libro ai fan e, da poco, ha fatto tappa a Milano. In occasione della presentazione del libro, durante la quale si è raccontato all’amica e conduttrice Paola Di Benedetto, Giofrè si è soffermato anche sulla sua sfera privata e sul suo rapporto con la sessualità.

Come riportano diversi siti, come Biccy e Gay.it, il ballerino ha ammesso di non aver mai voluto fare coming out, lasciando che la sua omosessualità venisse fuori in maniera spontanea e libera: “Non ho mai avuto la necessità di dire: ‘Sono omosessuale. Sono gay. Mi piacciono i ragazzi’. Perché secondo me la sessualità di ognuno di noi non è un problema. Già parlandone, dicendo ‘Papà ti devo parlare’, la sessualità è come se diventasse un evento, un problema. E anche nel libro l’ho raccontato in maniera leggera, aprendo il capitolo in cui parlo del mio ex ragazzo senza dare spiegazioni“.

Giuseppe Giofrè, la vita privata del ballerino e giudice di Amici 2024

Il racconto autobiografico nel libro di Giuseppe Giofrè, dunque, si sofferma anche sulla sua vita privata. Spesso restio a raccontare di sé e piuttosto riservato sul fronte sentimentale, il giudice di Amici 2024 ha voluto mettersi a nudo e raccontarsi tra le pagine del romanzo della sua vita. Al momento si è più volte dichiarato single e, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nell’aprile 2023, aveva rivelato di volersi concentrare esclusivamente sulla carriera e senza distrazioni.

“Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi… Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”, aveva dichiarato.

