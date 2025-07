Giuseppe Giofrè parla del suo speciale rapporto con Jennifer Lopez, tra loro non solo lavoro ma anche una vera amicizia.

Da anni Giuseppe Giofrè lavora con artisti di fama internazionale, tra questi l’incantevole e amatissima Jennifer Lopez. Il noto ballerino la sta affiancando nel tuour ‘Up All Night’, in passato però hanno collaborato spesso. È presente nei video di ‘Can’t Get Enough’ e ‘La residency a Las Vegas’, nel 2019 ha fatto parte dell’It’s My Party Tour e molto ancora. La complicità che c’è tra loro è palese, quando ballano insieme incantano praticamente tutti.

Vederli così complici e affiatati ha fatto pensare a molti che potrebbe esserci qualcosa di più tra loro, c’è addirittura chi ha attribuito al ballerino la colpa della rottura tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma come stanno davvero le cose? L’amatissima cantante e Giuseppe Giofrè non hanno solo un rapporto professionale, ma quello che c’è tra loro non è amore. Con il passare del tempo il loro legame è diventato sempre più forte, oggi infatti sono legati da una profonda amicizia.

Giuseppe Giofrè ha parogato Jennifer Lopez a Maria De Filippi: cosa ha detto sul loro speciale legame

Il vincitore di Amici in una recente intervista concessa al Corriere della Sera si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con Jennifer Lopez. Tra le varie cose ha fatto sapere che in America è stata la prima artista con cui ha lavorato, infatti è iniziato tutto con lei. All’epoca aveva 19 anni ed era la sua prima esperienza importante, l’impatto infatti fu molto forte.

Giuseppe Giofrè ha rivelato che il loro rapporto professionale è diventato una personale sintonia dopo intensi momenti condivisi e anni di tour mondiali. A detta sua la loro è una vera amicizia, si vogliono molto bene e lei glielo dimostra dandogli fiducia, lo presente sul palco durante i concerti ed è una cosa che fa solo con lui. Il ballerino ha paragonato il suo rapporto con Jennifer Lopez con il legame che ha con Maria De Filippi. A detta sua sente delle simili dinamiche di considerazione e rispetto.

