Giuseppe Giofrè e Michele Bravi: flirt ad Amici 2023?/ Il ballerino svela la verità

Flirt tra Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ad Amici 2023?

Pochi giorni e sul serale di Amici 2023 calerà il sipario. Tuttavia, a pochi giorni dalla finalissima che sarà trasmessa domenica 14 maggio, in prima serata, da canale 5, scoppia un gossip clamoroso. A lanciarla è stata Deianira Marzano secondo cui tra due protagonisti del serale ci sarebbe del tenero. Stavolta, però, l’indiscrezione non ha come protagonisti gli allievi, ma due giudici del serale. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, Deianira Marzano ha pubblicato lo screenshot di un messaggio che confermerebbe il flirt tra due giudici del serale.

“Ciao Deia ancora una volta tu e Amedeo (Venza, ndr) avevate ragione. Ho visto – e – al tavolo accanto al mio. Erano soli, meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia. Non ho fatto foto, avevo troppa paura”, il testo del messaggio pubblicato da Deianira.

Giuseppe Giofrè smentisce il flirt con Michele Bravi

Dopo la diffusione del gossip, le ipotesi dei fan si sono orientate su Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Tuttavia, a smentire la notizia mettendo immediatamente fine ai sogni romantici dei fan della scuola di Amici è stato lo stesso ballerino che, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha fatto chiarezza sulla situazione.

“In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca”, scrive Giuseppe.

