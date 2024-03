Giuseppe Giofrè: “Essere giudice ad Amici 23 è la chiusura di un cerchio”/ “Sono grato alla vita…”

Amici 23, Giuseppe Giofrè: “E’ sempre bello poter dare consigli ai ragazzi…”

Il Serale di Amici 23 ha ufficialmente aperto i battenti la scorsa settimana e già inizia a profilarsi un’idea di quello che sarà lo spettacolo delle prossime settimane. Oltre al ruolo dei protagonisti indiscussi, ovvero gli allievi, sono tornati al loro posto anche i giudici scelti la scorsa edizione e appunto confermati anche quest’anno: Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Il primo si è di recente raccontato in un’intervista rilasciata per Vanity Fair, menzionando proprio l’orgoglio di essere arrivato al ruolo di giurato dopo un percorso ricco di gavetta e soddisfazioni.

“È una bellissima chiusura del cerchio, considerando che sono passato da allievo a professionista e ora sono un giudice. È sempre bello tornare ad Amici e portare ai ragazzi i consigli che ho imparato nel corso della carriera”. Queste le parole di Giuseppe Giofrè, cresciuto tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi e arrivato ad affermarsi come ballerino di fama internazionale. Il danzatore ha poi espresso un parere su una delle concorrenti del Serale di Amici 23: “L’ansia di Lil Jolie? Episodi del genere c’erano anche quando Amici l’ho fatto io. Anche Gerardo Pulli ha avuto dei momenti di down, ma è riuscito a sconfiggerli e ad andare avanti esattamente come è successo a me”.

Giuseppe Giofrè, la vicinanza a Maria De Filippi: “Siamo riusciti a farla sorridere…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata per Vanity Fair, Giuseppe Giofrè non poteva non citare anche Maria De Filippi, dedicandole parole al miele e dense di gratitudine e stima. “Maria è proprio così come appare in tv: basta guardarla per avere tutte le risposte. Nel mio piccolo, sia io che Cristiano Malgioglio e Michele Bravi abbiamo cercato di starle vicino quest’anno. E, alla fine, siamo anche riusciti a farla sorridere”. A proposito di un suo collega nelle vesti di giurato, ha invece spiegato: “Malgioglio? Con lui trovo benissimo con lui, lo tratto sempre con grande rispetto perché è più grande di me, senza contare che imparo tantissime cose da lui”.

Intervistato dal magazine – come riporta Coming Soon – Giuseppe Giofrè ha anche ripercorso i tratti salienti del suo percorso di vita, funzionali e necessari per arrivare ai successi di oggi. “Mio nonno materno mi ha spronato a cercare la verità delle cose fin da piccolo coi piccoli gesti, o anche solo guardando nei suoi occhi azzurri. Come scrivo nel libro, ha sempre avuto il viso rivolto verso il cielo, chiedendosi che tempo sarebbe stato domani…”. Tenere le parole del ballerino in riferimento agli insegnamenti dell’amato nonno, colui che gli ha trasmesso la spinta per raggiungere i traguardi agognati. Il giudice di Amici 23 ha poi spiegato: “…La vita mi ha messo di fronte a delle prove che mi hanno reso quello che sono oggi. Sono grato alla vita in generale e a tutte le persone che mi sono state vicino e con cui ho collaborato. I traguardi li raggiungiamo noi, ma dall’altra parte ci deve essere sempre qualcuno che ti dà fiducia e crede in te, dandoti anche solo una pacca sulla spalla”.











