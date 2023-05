Giuseppe Giofrè “Fidanzato? Sono single da un mese”/ “Sono un tipo solitario ma…”

Giuseppe Giofrè è single: la rottura col fidanzato…

Giuseppe Giofrè non è più fidanzato. È stato lo stesso ballerino e giudice di Amici a rivelarlo. Lo ha fatto a Verissimo, durante l’intervista di Silvia Toffanin. “L’amore va e viene, è un tira e molla. Un mesetto fa è finita una storia iniziata nel 2019”. È stata una storia un po’ tormentata, perché si sono lasciati e ripresi più volte. “Un anno dopo mi lasciò e ho sofferto tantissimo. Non potevo divertirmi, vedere i miei amici, perché c’era la pandemia. Mi trovavo in Italia, quindi decisi di trasferirmi a Londra. Lì sono tornato a ballare, il lavoro mi ha aperto la mente e mi sono tranquillizzato”, ha raccontato Giuseppe Giofrè.

Giuseppe Giofrè, la fine di una relazione e il suo rapporto con l’amore

I due si sono rimessi insieme, ma la storia d’amore è poi naufragata definitivamente. Peraltro, recentemente, visto che Giuseppe Giofrè ha raccontato a Verissimo che è single da circa un mese. Ma questo non vuol dire che abbia chiuso con l’amore, anzi. “Io sono un tipo molto solitario. Quando sono in tour mi piace girare le città da solo. In questo momento avere una persona al mio fianco non sarebbe male, ma è un pensiero. Non lo chiamo, mai dire mai”, ha affermato il ballerino in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin. C’è un altro sogno: diventare direttore artistico e portare in Italia la sua esperienza americana.

