Giuseppe Giofrè ha un fidanzato?/ “C’è una tipologia di persone che mi piace, ma…”

Gli appassionati di gossip se lo chiedono da tempo: Giuseppe Giofrè ha un fidanzato? Voci e rumors sul ballerino di Amici

Grazie alla sua vittoria nel circuito di ballo ad Amici, Giuseppe Giofrè ha conquistato una popolarità insperata. In tanti da quel giorno lo seguono con grande affetto e interesse, soprattutto per quanto riguarda la vita privata e sentimentale. Giuseppe Giofrè ad ogni modo è sempre stato piuttosto abbottonato. Unica eccezione quando a Verissimo, in una intervista del 2023, aveva detto di essere fidanzato. Ad oggi, tuttavia, non sembra esserci nessuno nella vita del ballerino, che pare essere single. Nella sua mente però è chiaro l’identikit del fidanzato ideale.

“Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi… Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”, ha detto in una intervista a Vanity Fair.

Il passato sentimentale del ballerino Giuseppe Giofrè: quando era fidanzato con Adam Vessy…

Il suo ultimo fidanzato è stato Adam Vessy, collega del mondo della danza. E il prossimo fidanzato chissà da dove arriverà, ma Giuseppe non sembra importare già di tanto. “Se ho una tipologia che preferisco? No. Non mi attrae il bellissimo, non bado poi molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me”, la prerogativa dell’ex concorrente di Amici.

Come ricordavamo, Giuseppe è stato il vincitore della categoria ballo dell’undicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Dal trionfo in tv ha fatto il grande salto negli Stati Uniti ballando nei tour e video musicali di artisti di calibro internazionale come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e moltissimi altri.

