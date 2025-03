Sembra passato così poco da quando muoveva i primi passi tra i banchi di Amici; eppure da quell’esperienza, dopo il trionfo, oggi può vantare una carriera nel mondo della danza tra le più prestigiose. Giuseppe Giofrè è un orgoglio italiano nel mondo del ballo, capace di calcare il palco con alcuni degli artisti più influenti della scena internazionale. Nel talent di Canale 5 è tornato anche nei panni di giudice e, nel tempo, i suoi fan non l’hanno mai perso di vista come testimoniato dalla curiosità mai sazia in riferimento alla sua vita privata. Giuseppe Giofrè ha un fidanzato? Questa è una domanda quasi costante per gli appassionati di gossip e il ballerino, dal canto suo, non è mai sembrato ben disposto nel raccontare aneddoti in riferimento al suo presente e passato sentimentale.

A oggi non è chiaro se Giuseppe Giofrè abbia oppure no un fidanzato ma in molti ricorderanno le parole al miele per il suo grande amore, Adam Vesperman. Uniti dalla passione in comune per la danza, non è da escludere che tra i due ci sia stato un nuovo ritorno di fiamma almeno attenendosi a quanto raccontato in passato dal ballerino. “Lo incontro spesso per lavoro, magari torniamo insieme, nella vita non si sa mai…”, parlava così Giuseppe Giofrè circa un anno fa nello studio di Verissimo a proposito di un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Adam Vesperman.

Giuseppe Giofrè e l’ex fidanzato Adam Vesperman sono tornati insieme?

Già in passato c’è stato un ritorno di fiamma tra Giuseppe Giofrè e l’ex fidanzato Adam Vesperaman, alcuni mesi dopo la tortuosa rottura del 2019. “Il primo amore non si scorda mai”, raccontava il ballerino a Verissimo e ancora oggi – al netto dei momenti di sofferenza – conserva uno splendido ricordo di quella liaison. “Quella è stata la mia prima grande storia d’amore, raccontarlo è così bello; ho passato momenti molto brutti in questa storia, per diversi motivi. E’ finita nel 2019 quando iniziava la pandemia… Fu qualcosa di indescrivibile, sono stato molto male”. Da quella rottura è scaturita una presa di coscienza prima professionale e poi umana, seguita da un breve ritorno di fiamma. Chissà se oggi c’è un nuovo fidanzato nel cuore di Giuseppe Giofrè o se davvero è sbocciato nuovamente l’amore con l’ex fidanzato Adam Vesperman.