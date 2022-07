Giuseppe Giofré sexy con Jennifer Lopez, a Capri/ L’evento dopo il trionfo ad Amici

Giuseppe Giofré collabora ancora una volta con Jennifer Lopez: cosa successo dopo il trionfo del ballerino ad Amici

Viene considerato da molti telespettatori di Canale 5 come uno tra i più iconici ballerini che abbiano preso parte ad Amici di Maria De Filippi e il suo successo unitamente alla sua crescita artistica -seguiti al suo debutto nello showbiz avvenuto in tv alle prese con gli studi del ballo intrapresi ad Amici 11- continuano ad avere importanti risvolti. Dopo la fine del talent di Amici 11, dove ha conseguito la vittoria del circuito ballo, Giuseppe Giofré si è rivelato un fenomeno inarrestabile facendosi valere come performer in America, prima come allievo e poi come ballerino professionista nel corpo di ballo di star del calibro di Selena Gomez, Taylor Swift, Britney Spears, Jennifer Lopez.

Quest’ultima, in data 30 luglio 2022, si è esibita sul palco del nuovo evento benefico che l’ha vista protagonista a Capri, per una set-list dalla durata di 30 minuti, organizzato dall’e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef e volto ad un progetto benefico in aiuto ai bambini più bisognosi. Tra i presenti all’evento privato, l’ormai ex coppia vip storica Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, e anche l’ex Uomini e donne Giulia De Lellis, e ancora sempre per la quota volti tv Mediaset, ma in qualità di protagonista sul palco, l’ex Amici 11. Il diretto interessato, non a caso, ha postato su Instagram un video che immortala degli highlights delle sue performance di ballo tenute sul palco dello show benefico, ideato per la star dall’inconfondibile padronanza scenica latin-pop, che ha voluto collaborare ancora una volta con lui.

Il messaggio di Giuseppe Giofré sul live tenuto con J.LO

“Last night was special”, ovvero “La scorsa serata è stata speciale” scrive Giuseppe Giofré a corredo dell’ultimo video condiviso su Instagram, che lo immortala mentre si esibisce sulle note della hit Waiting 4 tonight, in una serie di seducenti passi in coppia con la sua partener di ballo di fama mondiale nonché cantante della nota hit. Un post che sta facendo incetta di like e commenti di consenso del web rispetto alla collaborazione artistica che Giuseppe ha avviato con Jennifer Lopez in carne ed ossa. Al di là della vicinanza artistica con Giuseppe Giofré, J.LO ha da poco sposato la storica fiamma avuta un tempo, dopo il recente ritorno di fiamma tra loro, ovvero l’attore Ben Affleck e i due sembrano essere più innamorati che mai.

