Giuseppe Giofrè torna ad Amici 25?

Dopo il successo riscosso con The Traitors Italia, Giuseppe Giofrè torna a sperare in un nuovo ritorno ad Amici 25. Il ballerino e giudice di ballo delle ultime edizioni del programma condotto da Maria De Filippi è pronto a fare il passo di ritorno nel talent, dopo gli apprezzamenti ricevuti negli ultimi anni. Reduce dal successo riscosso con The Traitors, Giuseppe Giofrè è tornato a parlare della possibilità di fare ritorno ad Amici.

Per adesso Giofrè ha allontanato l’ipotesi di prendere parte a un programma reality, salvo Amici dove è pronto a tornare, un format divenuto ormai casa sua dopo i precedenti come ballerino e poi come giudice: “Fare un reality? Se simili a The Traitors assolutamente sì, altrimenti no. Quelli che vedo nella tv generalista non mi piacciono e non li farei mai. L’unica eccezione è Amici, che però è un talent show e per me è casa. Amici è cambiato in questi anni ma in maniera totalmente positiva. Vedremo se nelle prossime settimane arriverà qualche annuncio ufficiale a riguardo da parte di Giofrè sulla possibilità di rientrare nel talent, che con il Serale farà capolinea in tv come sempre a marzo.

Giuseppe Giofrè ricorda: “Quando ho fatto io Amici le strade erano meno”

Tornando con la mente al passato Giuseppe Giofrè ha ricordato la sua esperienza come ballerino nel talent, tornando indietro con la mente ai giorni in cui si è messo in gioco sulla pista del programma. Anni diversi e più complessi dai quali il ballerino si porta dietro dei ricordi e i tanti sacrifici:

“All’epoca, ad esempio, non cerano i social media e ho dovuto trovare la mia strada da solo, tanto che sono andato subito in America e poi da lì la mia carriera è decollata” le parole del danzatore.

