Assurda accusa nei confronti di Giuseppe Giofrè indicato come la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Sono lontani i tempi in cui Giuseppe Giofrè era un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi sognando di trasformare la sua passione per la danza in un vero lavoro. Da quel momento, Giuseppe ha stravolto tutto riuscendo a costruirsi una carriera internazionale. Prima di tornare nella scuola di Amici come giudice, Giuseppe ha ballato con alcune star internazionali, in primis con Jennifer Lopez con cui è tornato a calcare i palchi del suoi tour mondiale. Giofrè, infatti, ha ballato accanto a Jennifer Lopez anche sul palco di Lucca, unica data italiana del suo tour incantando tutti e portando a casa tanto affetto in una serata per lui dal sapore speciale.

“Italia, mi hai lasciato con il cuore pieno di gioia. La mia famiglia lì, in prima fila, occhi lucidi e sorrisi fieri. Io su quel palco, come un bambino al suo primo saggio di danza, che cerca lo sguardo della mamma e sente il mondo esplodere dentro. E poi ci siete voi. La vostra voce che diventa un’onda, il mio nome urlato come un’eco che non dimenticherò mai. Jennifer condividere il palco con te è una pura gioia”, ha scritto il ballerino sui social mentre diventa virale un’assurda teoria.

La verità sull’accusa a Giuseppe Giofrè

Dopo aver visto ballare insieme Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez, sul web, si è diffusa un’assurda teoria secondo cui il ballerino sarebbe la causa del divorzio tra la Lopez e Ben Affleck. Alcuni utenti stranieri, in particolare, su X (il vecchio Twitter, ndr) stanno indicando in Giuseppe il motivo per cui il matrimonio tra la popstar internazionale e l’attore di Hollywood sarebbe finito.

Secondo quanto scrivono tali utenti, la troppa complicità tra il ballerino e Jennifer avrebbe scatenato la gelosia di Ben Affleck. Un’accusa che ha scatenato i commenti di altri utenti: “Ma che assurdità”, “Giuseppe è dichiaratamente gay, è un professionista, non un motivo di crisi coniugale”, “JLo non ha mai avuto bisogno di terzi per dire addio a un partner”, scrivono sottolineando l’assurdità dell’accusa.

