Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena/ “Ho trovato il compagno…”

Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena

Giuseppe Giordano è il marito di Marina Occhiena, componente dei Ricchi e Poveri. I due sono convolati a nozze nel 1997. Marina ha ritrovato la felicità accanto al ginecologo romano Giuseppe Giordano, con il quale dopo sei anni di relazione è arrivata all’altare. Dalla loro unione è arrivato l’unico figlio, Gionata. Riguardo al desiderio di maternità, l’interprete aveva raccontato ad Eleonora Daniele durante un intervento a Storie Italiane: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi adeguato. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Prima di trovare l’amore, Marina ha avuto altre due relazioni con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe risalenti ai tempi della sua permanenza nello storico gruppo.

Non sono note invece le circostanze in cui ha conosciuto il suo attuale marito. Sia la cantante che il marito sono sempre stati piuttosto schivi nel rendere pubblica la loro relazione, e infatti Giuseppe Giordano è noto unicamente per il suo matrimonio con la Occhiena. Il marito di Marina Occhiena è un ginecologo tanto che Marina in un’intervista a Storie Italiane aveva confidato: “Ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sulla strada della inseminazione assistita e, così, ho avuto la possibilità diventare mamma”.

Marina Occhiena e il desiderio di maternità realizzato grazie a Giuseppe Giordano

Il matrimonio tra Giuseppe Giordano e Marina Occhiena dura da ormai 28 anni. Giuseppe Giordano è stato l’uomo giusto per Marina Occhiena, l’uomo dal quale ha avuto un figlio e con il quale ormai sta insieme da 30 anni. Ma chi è Giuseppe Giordano e cosa fa nella vita? Di lui sappiamo proprio che è un ginecologo ma non vi è nessuna notizia certa né su di lui e nemmeno sul figlio della coppia, Gionata. Quello che sappiamo è che i due si sono conosciuti nella prima parte degli anni ’90 e che sono andati all’altare nel 1997, molto probabilmente il figlio è arrivato dopo e a questo punto potrebbe essere un ventenne o poco più.

Romano ed a quanto pare coetaneo della Occhiena, dopo sei anni di relazione Giuseppe Giordano è riuscito a convincerla a convolare a nozze. Il matrimonio si è celebrato nel 1997, mentre l’anno della loro conoscenza e l’inizio della loro frequentazione risalirebbe al 1991, ovvero dieci anni dopo l’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri. Tuttavia non si conoscono altri dettagli relativi al loro primo incontro né al condiviso desiderio di mettere su famiglia.











