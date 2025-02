Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena: “Ci siamo conosciuti…“

Cantante e storico membro dei Ricchi e Poveri, prima del chiacchierato addio nel 1981, Marina Occhiena ha vissuto una lunga carriera nel mondo della musica ma, spesso, i riflettori si sono accesi anche sulla sua vita privata. In passato l’artista ha instaurato una relazione con il collega Franco Califano ed è stata anche sentimentalmente legata al paroliere Cristiano Minellono; ormai da oltre 30 anni è pero felicemente sposata con il marito Giuseppe Giordano, dal quale ha anche avuto un figlio, Gionata, nel 1997.

Ma chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena? Tra le poche informazioni a disposizione sul suo conto – essendo molto riservato e lontano dai riflettori dello spettacolo e della televisione – sappiamo che è di professione ginecologo. I due fanno coppia fissa dal 1991, anno in cui si sono incontrati e conosciuti, come raccontato dalla cantante in un’intervista a Verissimo del 2023: “Io e mio marito ci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un figlio“.

Per Marina Occhiena non è stato semplice avere una gravidanza, ma diventare mamma è sempre stato uno dei suoi sogni. Sogno realizzato nel 1997 e all’età di 47 anni, quando dal matrimonio con il marito Giuseppe Giordano è nato il figlio Gionata. Fu proprio suo marito ad aiutarla durante la gravidanza, essendo ginecologo di professione, e supportandola durante la fecondazione assistita. “È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto. L’ho avuto dopo 40 anni di attesa“, aveva raccontato la cantante sempre a Verissimo.

La nascita di Gionata è stata una gioia immensa per lei che, nell’occasione di quell’intervista, nel salotto di Silvia Toffanin, rivelò anche di aver scelto il nome del figlio ben 15 anni prima della sua nascita, quando ancora non aveva conosciuto il marito e quando già sognava in futuro di diventare mamma. Dopo il parto, ha raccontato, “non ho più lavorato quando è nato. Per 6 anni ho fatto la mamma a tempo pieno. Quando ha iniziato ad andare a scuola elementare, ho ricominciato a lavorare. Anche lui apprezzava, è sempre stato un mio fan”.