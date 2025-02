Marina Occhiena, conosciuta per essere stata parte della band de I Ricchi e Poveri, in gioventù, all’inizio della sua carriera, ha avuto una relazione con Franco Califano, terminata dopo qualche tempo. Tra i gossip che la riguardano, non possiamo non citare anche un’altra storia d’amore, quella con il paroliere Cristiano Minellono. Più avanti ha conosciuto un medico, il ginecologo Giuseppe Giordano, che ha sposato. I due insieme hanno avuto un figlio, Gionata, nato nel 1997. Avere una gravidanza non è stato semplice per Marina, che ha avuto suo figlio quando aveva 47 anni. Ad aiutarla è stato proprio il marito, di professione ginecologo: l’uomo l’ha aiutata nel realizzare il suo sogno di diventare mamma grazie alla fecondazione assistita, che le ha permesso di avere tra le braccia il bambino che ha sempre desiderato. Oggi Marina Occhiena ha quasi 75 anni mentre il figlio Gionata ne ha quasi 28.

“Il mio Gionata è alla fine arrivato, se non fosse successo sarebbe stata una grande delusione” ha spiegato Marina Occhiena, che è stata in grado di realizzare il suo desiderio solo grazie al suo grande amore, Giuseppe Giordano, che l’ha sostenuta e aiutata anche dal punto di vista medico. Marina Occhiena ha raccontato di aver scelto il nome di suo figlio ben quindici anni prima che nascesse: è sempre stata certa, infatti, che sarebbe stato lui.

Marina Occhiena, i gossip: “Sicura del mio amore per mio marito”

Marina Occhiena, dopo aver avuto una serie di relazioni nella vita, anche con personaggi piuttosto noti, ha trovato l’amore con il ginecologo Giuseppe Giordano: “Io sono contenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre a essere il mio compagno” ha raccontato qualche tempo fa a “Domenica In” la cantante. Il loro primo incontro, arrivato nel 1991, ha cambiato la vita all’artista che precedentemente faceva parte de I Ricchi e Poveri, regalandole anche la possibilità di diventare mamma.