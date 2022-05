Giuseppe Giordano, marito Marina Occhiena/ Il compagno “giusto” che l’ha resa madre

Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena e cosa fa

A Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena, si deve la ritrovata felicità della cantante dopo il turbolento passato legato all’uscita di scena da I Ricchi e Poveri di cui faceva parte nei panni della “bionda”, dopo la diatriba con la “brunetta” Angela Brambati. Archiviato il gossip che tanto fece chiacchierare negli anni Ottanta, Marina non solo ha inseguito la carriera da solista ma ha anche trovato il vero amore grazie a Giuseppe.

Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ Il tradimento con Marina Occhiena

Sul suo conto si hanno molte poche informazioni ma ciò che è certo è che Giuseppe Giordano sarebbe del tutto distante dal mondo dello spettacolo dal momento che di professione è un ginecologo. Romano ed a quanto pare coetaneo della Occhiena, dopo sei anni di relazione è riuscito a convincerla a convolare a nozze. Il matrimonio si è celebrato nel 1997, mentre l’anno della loro conoscenza e l’inizio della loro frequentazione risalirebbe al 1991, ovvero dieci anni dopo l’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri. Tuttavia non si conoscono altri dettagli relativi al loro primo incontro né al condiviso desiderio di mettere su famiglia.

Nadia Cocconcelli, moglie Angelo Sotgiu/ Pippo Baudo fece da “Cupido” 40 anni fa

Le parole di Marina Occhiena su Giuseppe Giordano, padre del suo unico figlio

La seconda vita di Marina Occhiena è iniziata proprio al fianco di Giuseppe Giordano, suo marito da ormai 25 anni. E sempre lui l’ha resa madre per la prima ed unica volta del figlio Gionata. Così come sul conto del marito e del loro matrimonio, anche in riferimento al figlio si hanno scarsissime informazioni se non il fatto che oggi sarebbe ormai un ragazzo. Di maternità e del forte desiderio di poter essere chiamata “mamma”, Marina Occhiena ne aveva parlato alla trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane.

Ricchi e poveri: chi sono, successi/ "Franco Califano ci disse 'siete ricchi di idee e poveri di soldi'"

Pur non citando il marito Giuseppe Giordano, Marina Occhiena in quella circostanza aveva lasciato intuire quanto l’uomo potesse essere per lei importante: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto”, aveva detto. Poi però è arrivato nella sua vita il ginecologo romano ed in merito Marina aveva ancora aggiunto: “Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi adeguato. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Parole, dunque, che lasciano intendere tutta la sua felicità coniugale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA