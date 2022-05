Giuseppe Iannoni, chi è il papà di Alessandro/ “Abbiamo un rapporto particolare”

Se Carmen Di Pietro, la mamma di Alessandro Iannoni, è ben nota al pubblico di Canale 5 e sta affrontando l’Isola dei Famosi al suo fianco, non è lo stesso per il papà del ragazzo. Lui è Giuseppe Iannoni, un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo e che ha avuto una lunga relazione con la Di Pietro. Dopo essere rimasta vedova del giornalista Sandro Paternostro, venuto a mancare nel 2000, la showgirl ha vissuto una lunga relazione con Iannoni durata fino al 2016.

Circa sedici anni durante i quali ha avuto due figli, Alessandro e Carmelina. I due, però, non si sono mai sposati. Di Giuseppe Iannoni non si conosce molto: l’uomo è molto riservato e non ha profili social. Ciò che si conosce di lui è che svolge la professione di personal trainer e che viaggia spesso per lavoro.

Di suo padre Giuseppe, Alessandro Iannoni ne ha brevemente parlato proprio in questi giorni all’Isola dei Famosi. Dopo aver ricevuto una sua lettera, il figlio di Carmen Di Pietro ha dichiarato: “Con papà ho un rapporto un po’ particolare perché lo vedo meno di mamma. Non gli dico mai quello che penso. Ci diciamo raramente un ti voglio bene. Leggendo le sue parole, in particolare in cui dice che non mollo mai e che gli manco come l’aria, mi sono emozionato”. Che possa arrivare una sorpresa anche nel corso della diretta di questa sera?

