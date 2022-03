Giuseppe Iannoni, chi è il papà di Alessandro Iannoni/ “Ci siamo lasciati senza traumi”

Chi è Giuseppe Iannoni?

Carmen Di Pietro è riuscita a ricostruirsi una vita dopo la scomparsa di Sandro Paternostro grazie a Giuseppe Iannoni, personal trainer da cui ha avuto due figli, Alessandro e Carmelina. Il rapporto tra i due è stato spesso caratterizzato da alti e bassi, e li aveva portato anche ad allontanarsi soprattutto a causa della gelosia reciproca, fino ad arrivare alla rottura definitiva del 2017.

I due avevano deciso di sposarsi solo in Chiesa per una scelta ben precisa fatta dalla showgirl, che l’aveva portata però a subire non poche critiche. Lei, infatti, non voleva perdere la pensione di reversibilità che percepiva per l’unione con il giornalista, reddito da lei ritenuto fondamentale in modo particolare nei periodi in cui non aveva avuto modo di lavorare con continuità.

Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro: dalle accuse di tradimento alla rottura

Qualche anno fa Giuseppe e Carmen si erano ritrovato l’uno contro l’altra negli studi di Barbara D’Urso dove lei lo aveva accusato di averlo tradito e di non avere fatto niente per nasconderlo. La showgirl aveva notato la foto di una donna in lingerie sul suo letto matrimoniale, mentre aveva tra le mani il suo pelouche di Minnie, a cui lei teneva tantissimo. Dopo un lungo tira e molla, lui era arrivato ad ammettere la scappatella, ma lei aveva deciso di perdonarlo.

Successivamente, però, i due non sono riusciti a evitare la rottura definitiva, arrivata in maniera civile: “Il nostro amore è finito – ha detto lei al settimanale ‘Top’ -. Ci siamo lasciati di comune accordo, senza traumi, né per noi né per i nostri figli. È stato tutto tranquillo, senza liti nè sconvolgimenti. È stata una separazione serena. Tra noi c’è sempre stata ed è rimasta una stima reciproca, qualcosa che non verrà mai a mancare. Rimane sempre il padre dei miei figli, poi è un uomo dolce e premuroso”.

