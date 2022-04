Giuseppe Iannoni, ex compagno di Carmen di Pietro/ Amore finito dopo 16 anni, poi…

Giuseppe Iannoni è l’ex compagno di Carmen Di Pietro. L’uomo rappresenta la storia d’amore più importante per la showgirl, che con lui ha vissuto una relazione lunga sedici anni. Giuseppe è anche il padre di Alessandro, il figlio con cui Carmen sta partecipando all’Isola dei Famosi. La Di Pietro è diventata mamma per la prima volta all’età di trentasei anni, proprio grazie a Giuseppe. La loro storia d’amore sarebbe finita di comune accordo, evidentemente il sentimento che li legava non era più forte e florido come un tempo.

Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro e sorella Alessandro/ "Famiglia unita"

Giuseppe Iannoni, ex compagno di Carmen di Pietro e papà di Alessandro

Con Giuseppe Iannoni, Carmen di Pietro ha messo al mondo Alessandra e la secondogenita Carmelina. Ai figli sono entrambi molto legati e a tal proposito, la showgirl aveva dichiarato: “Alessandro si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina (la secondogenita Carmelina) mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le rispondo che c’era l’amore”. Dopo la rottura con Giuseppe Iannoni, le voci del gossip hanno accostato a lei il nome di Matteo Alessandroni che, però, in seguito ha smentito tutto: “Per me era un flirt durato due mesi”, ha garantito.

