Giuseppe Iannoni, ex marito Carmen di Pietro/ “Lui ci voleva riprovare ma..”

Giuseppe Iannoni, ex marito Carmen di Pietro, chi è e cosa fa nella vita?

Chi è Giuseppe Iannoni? Lo storico compagno di Carmen di Pietro e adesso suo ex marito, l’uomo che le ha regalato i suoi due figli, Alessandro e Carmelina, lo stesso che ha deciso di sposare dopo un lungo rapporto. Ma chi è e cosa fa nella vita? Giuseppe Iannoni è un personal trainer cinquantenne ed è sostanzialmente coetaneo della sua ex moglie. Ma cosa è successo nella loro vita di coppia? I due si sono sposati nel 1998 quando Carmen di Pietro è rimasta vedova di Sandro Paternostro e dal loro matrimonio sono arrivati i figli Alessandro e Carmelina, nata nel 2008. Purtroppo per loro le cose non sono andate molto bene. Il loro matrimonio è durato 16 anni ma proprio dieci anni dopo l’arrivo della loro secondogenita, hanno deciso di annunciare la loro separazione arrivata di comune accordo.

Carmen di Pietro: “Lui ci voleva riprovare ma..”

A darne notizia è sta la stessa Carmen che, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello vip, affermando anche che tra loro non ci sono state crisi o tradimento ma che semplicemente tra loro si era ormai esaurito l’amore e quindi non era necessario trascinare oltre il loro rapporto. A dare un colpo di grazia ai due è stata la lontananza visto che Giuseppe Iannoni era spesso fuori per lavoro in settimana e che il loro rapporto era ormai part time, concentrato nel fine settimana. Questo ha spazzato via quello che li teneva insieme ormai da anni e qualche mese dopo ha portato alla rottura anche se lui aveva lanciato l’amo per un possibile ritorno di fiamma. Giuseppe Iannoni era pronto a ricucire il loro rapporto ma la Di Pietro ha deciso di continuare il suo percorso da sola. Nonostante il divorzio e la separazione, Giuseppe Iannoni è comunque un padre presente per i suoi figli, Carmen di Pietro dirà qualcosa di lui questo pomeriggio a Domenica Live?



