Dall’addio a Uomini e donne alla crisi per Giuseppe e Rosanna che non starebbero attraversando un bel momento come svela in esclusiva Lorenzo Pugnaloni che ha ricevuto la conferma di una segnalazione ricevuta dalla stessa Rosanna. Dopo aver trascorso insieme lo scorso weekend mostrandosi sereni e complici sui social, qualcosa si sarebbe rotto e Giuseppe si sarebbe lasciati andare ad alcune confidenze con la cassiera di un centro commerciale. “Ha fatto riferimento ai primi litigi con la sua partner e ha detto di non stare tanto bene”, è la segnalazione ricevuta da Lollo Magazine.

La crisi tra Giuseppe e Rosanna, dunque, sarebbe reale e, finora, sia l’ex cavaliere che l’ex dama non hanno commentato l’indiscrezione scegliendo la strada del silenzio. Con la stagione ormai concluse (le ultime puntate andranno in onda la settimana prossima, ndr), Giuseppe e Rosanna potrebbero tornare nel programma a settembre per raccontare la loro storia, ma Giuseppe sarebbe pronto a tornare come cavaliere?

Giuseppe dice no al ritorno a Uomini e Donne

Durante la chiacchierata con la cassiera, Giuseppe avrebbe confermato il momento particolare che sta vivendo con Rosanna e, di fronte alla possibilità di tornare nel parterre del trono over per provare nuovamente a ritrovare l’amore in tv, ha spiazzato. “No, cercherò la fidanzata fuori”, sarebbe stata la risposta di Giuseppe che, in queste ore non sta condividendo nulla sui social.

Per l’inizio della nuova stagione, tuttavia, mancano diversi mesi. I fan del programma si augurano di rivedere Giuseppe e Rosanna ancora insieme. Tuttavia, qualora non dovessero riuscire a superare la crisi, un ritorno di entrambe nel parterre del trono over non è da escludere.

