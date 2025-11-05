La carriera di Giuseppe Infantino, giovane tenore italiano apprezzato in tutto il mondo: la vita privata, gli esordi e i successi

Nato a Leverkusen nel 1994, ma cresciuto ad Agrigento, Giuseppe Infantino è uno dei talenti italiani del mondo dell’opera di cui possiamo andare fieri. Appassionatosi alla musica fin da ragazzino, il tenore ha cominciato a studiare e cimentarsi con l’uso degli strumenti all’età di quattordici anni. Inizia a destreggiarsi abilmente col pianoforte, poi decide di dedicarsi le sue attenzioni al canto lirico ed in seguito di perfezionare gli studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini” di Ribera, sotto la guida del Maestro Giuseppe Garra. La carriera regala ben presto a Giuseppe Infantino grandi opportunità e soddisfazioni importanti.

Nel 2018, il giovane artista siciliano conquista il Premio Miglior Tenore al Concorso Marcello Giordani, conferito dalla Fondazione Luciano Pavarotti. Poi, nel novembre 2023, arriva la vittoria del Primo Premio al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Città di Pienza”. Un curriculum di assoluto prestigio, che lo proietta tra i protagonisti del concerto evento dedicato a Luciano Pavarotti, ovvero “Pavarotti 90” all’Arena di Verona.

Giuseppe Infantino ha una fidanzata? Vita privata avvolta nel mistero, testa rivolta alla carriera nel mondo dell’opera

Sul fronte della vita privata e delle questioni più personali, come la presenza nella sua vita di un’eventuale fidanzata, sappiamo poco o nulla. Questo perché Giuseppe Infantino si tiene ben alla larga dalle dinamiche del gossip e non fa trapelare nulla del suo privato. Ciò che è certo è che il tenore continua ad essere molto impegnato sotto il profilo professionale, con numerose esibizioni nei principali teatri d’opera italiani e internazionali.

Il suo repertorio spazia da ruoli classici a interpretazioni più moderne e contemporanee, sempre con un’attenzione particolare alla qualità vocale che è il suo fiore all’occhiello, ma anche il suo talento naturale.