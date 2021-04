Giuseppe Ippolito/ “Nessun vaccino è sicuro al 100%, ma evita migliaia di morti”

«Nessun vaccino è sicuro al 100%», ma «è invece sicuro al 100% che senza il vaccino continueranno a morire centinaia di persone al giorno»: non ha dubbi Giuseppe Ippolito. Il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera ed ha fatto il punto sui vaccini anti-Covid, a partire dalle recenti novità sul farmaco Astrazeneca…

Ivan Cottini “Ho appena fatto il vaccino anti covid Moderna”/ “Sto bene, no reazioni”

Come vi abbiamo raccontato, il governo ha raccomandato un uso preferenziale del vaccino anglo-svedese nei soggetti oltre i 60 anni e Giuseppe Ippolito ha spiegato che l’esecutivo ha una posizione ispirata al principio della massima precauzione: «Questi rari eventi trombotici associati a bassi livelli di piastrine si sono verificati soprattutto in persone al di sotto dei 60 anni, perlopiù di sesso femminile: da qui la raccomandazione per un uso preferenziale sopra i 60 anni. Nei soggetti anziani la valutazione tra benefici e rischi è assolutamente maggiore considerando il rischio di sviluppare una malattia grave, la necessità di terapia intensiva ed il rischio di morte».

Bollettino vaccini covid oggi 9 aprile/ Superata quota 12 milioni di dosi inoculate

GIUSEPPE IPPOLITO SUL CASO ASTRAZENECA

Nel corso dell’intervento al Corriere, Giuseppe Ippolito ha sottolineato che nessun medicinale è esente da rischi, esattamente come per il vaccino anti-Covid, ma i dati parlano chiaro: citando un modello matematico stilato dall’Università di Cambridge, l’esperto ha evidenziato che «il rischio no-vax è sette volte maggiore al rischio vax per i 20-29enni, 30 volte maggiore per i 30-39enni, 100 volte maggiore per i 40-49enni, 240 volte maggiore per i 50-59enni, 640 volte maggiore per i 60-69enni». La raccomandazione del governo è dovuta al fatto che i casi di trombosi sono stati registrati soprattutto tra persone con meno di 60 anni, fascia d’età che ha anche meno probabilità di avere forme gravi di Covid-19: «Quindi il rischio di un effetto avverso legato, anche se molto basso in termini assoluti, per i più giovani pesa di più in termini relativi perché li protegge da un evento meno probabile»

LEGGI ANCHE:

Cauda: “AstraZeneca non è più pericoloso di un'Aspirina”/ “Trombosi? Casi rarissimi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA