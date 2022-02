Giuseppe, Irene e Giovanni di C’è posta per te a Verissimo/ “Tra padre e figlio…”

La storia di Giuseppe, Irene e Giovanni da C’è posta per te a Verissimo. Cosa è successo nel people show di Maria De Filippi? Giuseppe ha chiamato alla redazione di Maria De Filippi per cercare di recuperare un rapporto col padre Giovanni che è cambiata da quando si è sposato con Irene. In studio c’è anche la sorella Rita che non vede il padre da ben 7 anni. La ragazza non è interessata a recuperare alcun rapporto col padre, anzi a gran voce precisa: “Io ho messo un macigno sopra tutto 7 anni fa, per me è finita, ma tuo figlio ha bisogno di te, di un confronto con te. Spero che tu lo ascolterai, lo capirai e gli darai le risposte”. La figlia poi lascia lo studio.

A prendere subito la parola è Giuseppe che rivolgendosi al padre Giovanni dice: “Sono 5 anni che sono orfano di padre perché tu all’improvviso sei sparito dalla mia vita. Da 15 mesi sono papà di una bambina splendida e ho capito l’amore incondizionato per un figlio che non lascerò mai. Se oggi sono qui è perché voglio delle risposte a tutte le mie domande”.

Il confronto fra Giuseppe e Giovanni a C’è posta per te

Il confronto fra padre e figlio, Giuseppe e Giovanni, a C’è posta per te non è facile. Tanta tensione tra i due anche per una questione irrisolta di tipo economico visto che Giovanni ha prestato al figlio 15mila euro; una somma di denaro che Giuseppe aveva chiesto per poter acquistare una casa e che non ha mai restituito. “Io ti ho campato fino ai 18 anni, adesso basta” dice il padre, ma ad intervenire è Maria de Filippi che cerca di far riappacificare i due.

“Giovanni spera che anche tu in questi 5 anni di assenza ti sia reso conto che come ha sbagliato lui hai sbagliato anche tu. Poteva chiamarti lui ma potevi farlo anche tu. Io sono convinta che tuo figlio abbia sofferto l’arrivo di Irene e la nascita delle tue figlie per una sorta di amore simbiotico che aveva con te, così come tu sei cambiato con il loro arrivo” dice la conduttrice. Le parole di Maria De Filippi fanno riflettere l’uomo che alla fine decide di aprire la busta riabbracciando così il figlio.

Giuseppe e Giovanni dopo C’è posta per te

Cos’è successo dopo C’è posta per te tra Giuseppe e Giovanni? Dopo l’incontro nel programma di Maria De Filippi, Giusepe condivide le proprie emozioni: “Sono trascorsi giorni, settimane, mesi e anni…ognuno convinto della propria ragione, ciechi di fronte ai pensieri degli altri. L’orgoglio al primo posto e poi tra le mani? Un pugno di mosche.

L’amore tra un padre ed un figlio non può essere annullato da divergenze e dissapori; questa vita è troppo breve per non cercare soluzioni e ritrovare la pace. Si deve vivere qui e ora, lasciandosi alle spalle odio e dolore. La famiglia è l’unica certezza che abbiamo e ora quel telefono squilla, e dice: Papà”. Oggi, nel salotto di Verissimo, raccontano quello che hanno provato riabbracciandosi dopo cinque anni.

