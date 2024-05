Giuseppe Maggio sul set di ‘Maria’: “Ho dovuto prendere 10 chili”/ “Film molto crudo e…”

Giuseppe Maggio, apprezzato e noto attore italiano, è stato acclamato al Festival di Cannes per la sua interpretazione di Bernardo Bertolucci nel film Maria. La pellicola, diretta da Jessica Palud, racconta la vita di Maria Schneider dopo “Ultimo Tango a Parigi: “E’ un film molto crudo che vuole riportare i fatti – ha dichiarato l’attore ai microfoni di Chi – Lo stesso Bertolucci, in una delle sue ultime interviste, disse: “Mi sento colpevole per quello che ho fatto, però non ho rimorsi perchè volevo che lei vivesse davvero l’umiliazione e la rabbia.”

Amici 2024, Sarah Toscano sbotta: "Angelina Mango? Non sono la sua copia"/ "A Sanremo 2025 non so se andrò"

L’attore ha, dunque, spiegato come il regista volesse far provare a Schneider davvero quelle sensazioni perchè potesse reagire in modo veritiero alla “famigerata scena del burro”: “Non era scritta nel copione di Ultimo Tango a Parigi. Era presente un litigio nella sceneggiatura, ma l’idea di realizzarla così venne in mente durante una colazione a lui e Marlon Brando, mentre Maria Schneider era all’oscuro di tutto”.

Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne/ "Vogliamo viverci. Un figlio? Perché no"

Giuseppe Maggio: “Per il film sono dovuto ingrassare 10 chili”

Per interpretare Bernardo Bertolucci Giuseppe Maggio ha dovuto prendere ben 10 chili: “Ho iniziato a mangiare prima di avere una risposta per il provino – ha dichiarato l’attore al settimanale Chi – Ho fatto più provini non ravvicinati e, siccome ci tenevo a ottenere questo ruolo, mi sono detto: “Non so se mi richiameranno, io però inizio a mangiare, al massimo poi farò una dieta“.

L’attore ha poi ammesso di non aver interpellato un nutrizionista: “In realtà non era la prima volta che prendevo peso, perchè avevo fatto già un film con Marco Giallini nel 2021, in cui avevo preso 15 kg, ho seguito la prima dieta ‘all’ingrasso’ che mi era stata data fatta di pane e nutella alla mattina, merende varie, rigorosamente pasta a pranzo e a cena, carne, pizza, mozzarelle, dolci a volontà. Diciamo che non è una dieta che ti dispiace fare, anzi!“.

Luca Argentero e Cristina Marino, la figlia Nina compie 4 anni/ Festa in grande al Parioli Garden

© RIPRODUZIONE RISERVATA