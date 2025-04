A qualcuno sarà capitato di vederlo per caso in giro per il web e di rimanere colpito dalla sua simpatia. Altri, invece, certamente lo seguiranno con passione, magari dagli esordi. Ma chi è Giuseppe Mandrake Ninno? Originario di Brindisi, dove è nato nel 1984, Giuseppe è un influencer molto attivo sui vari social. Gli esordi nel mondo della comicità online sono arrivati però con YouTube: anni fa, l’aspirante influencer ha aperto un canale al quale hanno fatto seguito altri profili social nei quali pubblica video ironici e divertenti ogni giorno. Con il tempo Giuseppe Mandrake Ninno è diventato anche un fumettista.

Negli anni, inoltre, il comico ha cominciato a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo, attirando sempre più gente con la sua simpatia. I successi professionali, infatti, sono sotto gli occhi di tutti: Giuseppe Mandrake Ninno, solo pochi giorni fa, ha riempito il Teatro lirico di Milano, festeggiando il traguardo con un post nel quale ha fatto un piccolo bilancio del suo percorso: “Fino a 3 anni fa mai avrei pensato di salire su quel palco, di avere davanti tutta quella gente che per 2 ore mi ha fatto emozionare. Sto incontrando tanta gente meravigliosa, da Palermo a Milano, passando per la Calabria, Campania e tutta l’italia. Vedere, ma soprattutto sentire l’affetto delle persone, è qualcosa che i social non ti danno”.

Giuseppe Mandrake Ninno, chi è: il lavoro con i social iniziato per caso

Il lavoro con i social per Giuseppe Ninno Mandrake è cominciato per caso. Nel 2017 l’influencer ha cominciato a postare video ironici sui social, con le parodie legate alla sua città, Brindisi: dunque veniva presa in giro la prima cittadina ma in generale anche i suoi conterranei, in maniera ovviamente ironica. Da lì i suoi video hanno cominciato a fare il giro del web e a regalargli il successo che ha oggi.