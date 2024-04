Giuseppe Maragno, chi è il finalista di The Voice Senior 2024/ “Ero schiavo del gioco ora vivo un sogno”

Una tra le storie più toccanti di The Voice Senior 2024 è sicuramente quella di Giuseppe Maragno. Un passato difficile, una vita ostacolata dal vizio del gioco che, con grande sacrificio, è riuscito oggi a superare, a lasciarsi alle spalle. “La musica è vita, amore, è tutto. – ha raccontato Giuseppe in un video che ha anticipato la sua esibizione alla finale – Io mi commuovo, che devo fare. Le emozioni sono una dietro l’altra, io sono però anche uno che si diverte, non piango e basta! Non ci sono parole per descrivere la felicità che sto vivendo in questi giorni, non mi sembra vero che sono arrivato in finale. Spero in un futuro di stelle che brillano nel cielo, tutti i giorni!”

THE VOICE SENIOR 2024, FINALE/ Diretta e vincitore: Sonia Zanzi la più forte di tutti, ma...

Entusiasta Clementino della sua esibizione alla finale di The Voice Senior 2024: “Lui è il mio giaguaro, supera le difficoltà e arriva al punto! Grazie Pino, perché ci hai fatto emozionare, divertire e capire la bellezza e i regali che ci da la musica!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe Maragno è un finalista di The Voice Senior 2024

Giuseppe Maragno, detto Pino è tra i finalisti di The Voice Senior 2024, il cantante che ha da subito impressionato il pubblico con la sua interpretazione di Elvis Presley, comprese movenze e look tipico, esibendosi nel brano “Suspicious Mind” alle Blind Auditions, ha poi scelto di entrare in squadra con Clementino con il quale ora proverà a vincere questa edizione. Ma quello che ha colpito particolarmente i giudici è stata, oltre alla sua particolare voce e capacità artistica, la sua storia personale, raccontata in una sorta di confessione già nella prima puntata. Quando l’artista 60enne originario di Taranto ha detto che partecipare al programma rappresenta per lui una vera svolta nella vita dopo otto anni molto difficili.

Vincitore The Voice Senior 2024: chi è?/ Lotta tra Mario Rosini, Diana Puddu, Luca Minnelli e Sonia Zanzi

Maragno infatti ha ammesso di essere stato per molto tempo dipendente dal gioco d’azzardo, una schiavitù per per un un lungo periodo lo ha costretto ad abbandonare la musica, e dalla quale poi è riuscito ad uscire proprio grazie alla passione per il canto. Il suo racconto ha emozionato tutti, in particolare Clementino che, commosso ha ricordato come certe dipendenze possano distruggere intere famiglie ma alla fine: “Quando credi che tutto sia finito, basta che guardi in alto e c’è una stella che ti protegge“.

Giuseppe Maragno, Finalista The Voice Senior 2024: “La musica mi ha salvato dal vizio del gioco”

Giuseppe Maragno detto Pino ha passato il turno arrivando in finale a The Voice Senior grazie al suo talento e alle varie esibizioni coinvolgenti, ma anche per il lato umano della sua storia che ha commosso il coach Clementino che ha detto da subito: “Mi sono rispecchiato in lui“, commuovendosi all’ascolto del racconto e chiedendo al cantante di entrare nella sua squadra. Particolarmente apprezzata anche l’esibizione del brano “L’emozione non ha voce” di Celentano nella semifinale, con la quale ha raggiunto la serata conclusiva.

Luca Minnelli commosso dalla lettera delle figlie a The Voice Senior 2024/ "Hai sacrificato tanto per noi e…"

Il commento di Pino sui suoi canali social è stato un messaggio di ringraziamento a tutti i suoi fan e di speranza per una possibile vittoria, anche se, come ha più volte sottolineato il cantante: “Essere qui per me è già una grande conquista“. I suoi sostenitori sono moltissimi così come i consensi e commenti di incoraggiamento soprattutto per il suo esempio che deve essere di ispirazione per quanti si trovano in difficoltà per essere caduti nella stessa schiavitù, che sia della dipendenza dalle droghe o dal gioco, dalla quale si può uscire grazie alla determinazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA