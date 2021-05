Giuseppe Menegatti, marito Carla Fracci/ “Rinviammo tante volte le nozze, perché…”

Giuseppe Menegatti, per tutti Beppe, è il marito di Carla Fracci, la stella della danza morta giovedì 27 maggio 2021 all’età di 84 anni dopo avere a lungo combattuto contro un tumore. Nel corso dell’intervista rilasciata a “Verissimo” pochi mesi fa dall’étoile e riproposta in data odierna dalla trasmissione di Silvia Toffanin, la Fracci a proposito del suo consorte affermò: “Quando lo conobbi era già fidanzato con una donna importante, poi non so cosa accadde tra loro. Nove anni dopo ci sposammo, ma rinviammo diverse volte le nozze perché ero spesso all’estero”.

La coppia Fracci-Menegatti ha avuto un solo figlio, Francesco, ma la danzatrice avrebbe voluto darne alla luci altri: il marito, tuttavia, si oppose, perché “avrei fatto torto a quello che avrei dovuto lasciare a casa. Questo è stato un errore, mi è dispiaciuto molto”. Nelle ultime ore Beppe Menegatti si è detto addolorato per il lutto che l’ha colpito, rivelando inoltre che “una cascata d’amore” sta colpendo la sua famiglia, con telefonate che giungono da ogni parte del pianeta.

GIUSEPPE MENEGATTI, MARITO DI CARLA FRACCI: LAVORÒ CON VISCONTI, DE FILIPPO E DE SICA

Giuseppe Menegatti, marito di Carla Fracci, è anch’egli un grande artista. L’uomo, nato nel 1929 a Firenze, ha collaborato con alcuni dei più grandi registi e artisti della storia del nostro cinema: basti menzionare Luchino Visconti, Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica per rendere l’idea. Nel 1953 incontrò Carla Fracci, che nel 1964 divenne sua moglie e dalla quale, cinque anni più tardi, ebbe Francesco, unico figlio della coppia. Si amavano davvero molto e anche nell’ambito di un’intervista rilasciata nel 2018 dalla danzatrice era stato ribadito quanto saldo fosse il sentimento che li univa (“Ci amiamo ancora come il primo giorno”). La loro love story non è mai stata molto chiacchierata, a conferma della riservatezza che ha sempre caratterizzato la loro esistenza coniugale, trascorsa per ampi tratti nelle campagne della Toscana o in compagnia di amici “importanti”: da Maria Callas ad Aristotele Onassis, da Giulietta Masina a Federico Fellini, senza dimenticare Roberto Bolle e Andrea Bocelli.

