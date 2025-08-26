Tutto su Giuseppe Molonia, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne pizzicato a baciare un'altra dama dopo Rosanna.

Giuseppe Molonia è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne e, nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti indiscussi. Dopo aver frequentato per diversi mesi, il fisioterapista e osteopata siciliano che, per lavoro, vive da anni a Roma, è stato poi colpito da Rosanna con cui ha lasciato la trasmissione. Padre di tre figli di cui due sono già maggiorenni mentre la più piccola ha nove anni, Giuseppe ha anche una grande passione per il ballo al punto da aver dato vita a diverse sfide danzanti con Gianni Sperti nel corso della scorsa stagione.

In cerca dell’amore, Giuseppe dedica grande parte del suo tempo libero ai figli di cui, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, ha detto: “I miei figli sono la mia vita. Ho un rapporto incredibile con tutti e tre, fatto di confidenza e confronto. Mi sento papà ogni giorno, anche se i primi due vivono per conto loro”.

Giuseppe Molonia: ritorno a Uomini e Donne da single

La storia con Rosanna, iniziata a Uomini e Donne, è andata avanti per qualche mese. I due, pur non avendo mai annunciato la rottura, ad oggi, sembrano molto distanti al punto che il cavaliere è stato pizzicato anche in compagnia di un’altra donna come svela Deianira Marzano in una segnalazione ricevuta e pubblicata su Instagram. “Al Duomo di Messina con una donna che non era Rosanna, si sono anche baciati”, si legge nella storia dell’esperta di gossip.

Per tutta l’estate, Giuseppe è stato spesso al centro di voci e si è spesso mostrato anche in compagnia di altri protagonisti di Uomini e Donne come il cavaliere Gabriele e l’ex tronista Gianmarco Steri. Dopo un’estate vissuta a 360 gradi, Giuseppe è dunque pronto a tornare a Uomini e Donne anche per raccontare la verità sulla storia con Rosanna.

