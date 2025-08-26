Giuseppe Molonia torna a Uomini e Donne per un confronto con Rosanna ma poi lascia il programma annunciando di avere una nuova fidanzata.

Come annunciato, la storia d’amore tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è ufficialmente finita. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, il cavaliere e la dama del trono over sono tornati a Uomini e Donne per confrontarsi e annunciare di aver messo un punto alla relazione come avevano pensato i fan. Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne andata in scena oggi, martedì 26 agosto 2025, Giuseppe e Rosanna sono tornati in trasmissione per raccontare cos’è successo dopo l’addio al programma. L’inizio della storia d’amore sembrava promettente ma i problemi hanno causato crisi e incomprensioni tra i due.

Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne 16 anni dopo il trono/ Sorpresa nella prima puntata!

Come svelano le anticipazioni di Gemma Palagi, Rosanna e Giuseppe si sono confrontati accomodandosi al centro dello studio e svelando di aver provato più volte a restare insieme superando le varie crisi e i diversi problemi senza, tuttavia riuscirci fino alla scelta di mettere un punto definitivo alla relazione.

Giuseppe Molonia lascia Uomini e Donne: Rosanna Siino resta

Come fa sapere Gemma Palagi, dopo aver ascoltato la versione di Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, nello studio di Uomini e Donne, molti davano ragione al cavaliere accusando Rosanna di aver preso in giro il cavaliere fin dalla scorsa edizione. Dopo la fine del confronto, per entrambi, si palesa la possibilità di restare in trasmissione ma Giuseppe, a sorpresa, svela di avere una nuova fidanzata. Dopo la fine della storia con Rosanna, Giuseppe ha incontrato un’altra donna che ha rapito il suo cuore.

Cinzia Paolini torna a Uomini e Donne/ La dama ci riprova dopo la delusione vissuta con Sebastiano

Rosanna, invece, nuovamente single e ancora alla ricerca dell’amore, ha deciso di restare ancora nel parterre del trono over sperando di trovare una persona con cui dare il via ad una nuova frequentazione che potrebbe trasformarsi in una vera storia.