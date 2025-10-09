Giuseppe Molonia, dopo l'addio a Uomini e Donne, parla della storia d'amore che sta vivendo con la fidanzata Viviana.-

Giuseppe Molonia è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne durante la quale dopo la fine della frequentazione con Sabrina Zago, ha cominciato a conoscere Rosanna Siino con cui ha poi lasciato la trasmissione. La storia tra Giuseppe e Rosanna, tuttavia, è durata poco: dopo aver superato una prima crisi, si sono lasciati definitivamente e, nello studio di Uomini e Donne, i due hanno avuto un confronto durante il quale Giuseppe ha annunciato di aver trovato l’amore fuori dal programma.

Ex Uomini e Donne torna nel programma?/ Una risposta scatena il web

Se Rosanna ha così deciso di restare in trasmissione e, attualmente, sta conoscendo Federico Mastrostefano, Giuseppe ha salutato tutti ed ora si sta vivendo la nuova relazione. Su Instagram, nelle scorse ore, ha pubblicato la prima foto con la fidanzata Viviana di cui ha parlato in una recente intervista.

Giuseppe Molonia e la storia con Viviana nata dopo Uomini e Donne

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Coming Soon in cui ha parlato di Rosanna Siino, Giuseppe Molonia ha parlato anche della relazione che sta attualmente vivendo con la fidanzata Viviana. “Io ho frequentato più di un mese pieno Viviana e sto vivendo l’amore vero. Quando l’amore è contraccambiato, quando ci sono quelle piccole cose nella giornata, è una cosa bella. Sono stati tantissimi giorni con lei in Sicilia, ha conosciuto mia figlia piccola ma anche mia madre. Anche Rosanna l’ha conosciuta, loro sono le uniche due donne che le ho presentato dopo la mia ex moglie”, ha raccontato Giuseppe.

Gemma Galgani nella bufera a Uomini e donne/ Un commento su Mario Lenti scatena le critiche

“Anche io inizialmente pensavo fosse precoce, ma quando dentro di te senti che stai costruendo qualcosa di unico e di bello con questa persona, che hai incontrato per caso. Io vivo l’adesso, come ho detto anche in trasmissione, ma se ogni giorno vivi momenti belli diventano sempre più forti. Con Viviana vivo ogni giorno la gioia dell’amore”, ha concluso.