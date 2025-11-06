Giuseppe Molonia pronto al grande salto: amore con Viviana e carriera nel cinema. E su Sabrina: “Ha fatto bene a voltare pagina”.

Giuseppe Molonia è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Uomini e Donne, finito al centro della scena per la sua relazione con Sabrina, con Rosanna e per le sue gare di ballo con Gianni Sperti. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni lo ha intervistato nel format Casa Lollo, e qui si è espresso proprio su Sabrina Zago, raccontando anche quali sono i suoi progetti di vita d’ora in poi, soprattutto adesso che ha una nuova fidanzata di nome Viviana.

“Sono felice, ora dobbiamo solo scegliere se devo spostarmi io in Sicilia o lei a Roma“, ha detto Giuseppe Molonia a Pugnaloni. La relazione con Viviana procede nel migliore dei modi, anche se dalle sue parole si evince che stanno aggiustando alcuni problemi riguardo la differenza d’età: lei è più giovane di 10 anni. “Viviana è una donna indipendente“, dice. E poi, confessa un progetto incredibile, quello di recitare in un film: “Tra poco iniziano le riprese, sto studiando“. Ovviamente è ancora tutto top secret ma presto potremmo vedere la sua performance come attore.

Giuseppe Molonia su Cinzia: “Secondo me è una donna vera“

Giuseppe Molonia si è sfogato nella rubrica di Lorenzo Pugnaloni, e qui, ha parlato anche di Sabrina, la sua ex dama. Ha raccontato che secondo lui la Zago ha fatto bene ad uscire da Uomini e Donne con Nicola nonostante la storia non sia poi decollata. Durante l’intervista ha difeso Mario Lenti, che è lì per cercare l’amore, ma è dispiaciuto per Gemma che sta soffrendo la fine della conoscenza con l’uomo. Giuseppe parla anche di Cinzia: “Secondo me lei è una donna vera, le auguro un uomo che la faccia innamorare“, svela, “tutti pensano sia falsa ma secondo me è una donna molto sincera“.