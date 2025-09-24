Dura lite a Uomini e Donne tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino durante un confronto in studio.

La puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025 inizia con Maria De Filippi che manda in onda un filmato che riassume la storia tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. al termine del filmato, Maria De Filippi annuncia che la storia tra i due è finita lasciando la parola a Giuseppe. Quest’ultimo, così, guarda un filmato in cui Rosanna, in lacrime, spiega il motivo della rottura. La dama, poi, spiega che, ad un certo punto, ha comunicato a Giuseppe di non stare bene con lui e di non essere felice. In studio, poi, con l’arrivo di Rosanna, lo scontro si infiamma.

La dama del trono over racconta di essersi sentita sbagliata con Giuseppe parlando anche della presenza di una fidanzata nella vita di Giuseppe che, pare, fosse presente quando i due stavano ancora insieme. Giuseppe, nonostante gli attacchi di Rosanna, resta tranquillo e svela che con la nuova fidanzata è felice e sta “vivendo una magia”.

Giuseppe Molonia, Rosanna Sino e Temptation Island: parla Maria De Filippi

Durante il confronto al centro dello studio di Uomini e Donne, durante la puntata del 24 settembre 2025, Giuseppe svela che Rosanna gli rinfacciava la scelta di non aver voluto partecipare a Temptation Island. Una dichiarazione che non è sfuggita all’attentissima Maria De Filippi che, con il suo gruppo di lavoro, produce il programma seguendo ogni fase fino alla messa in onda delle puntate.

Dopo aver ascoltato le parole di Giuseppe, così, Maria De Filippi svela un retroscena sull’eventuale partecipazione di Giuseppe e Rosanna smentendo qualsiasi proposta. “Mi accusava di non voler andare a Temptation” – ha detto Giuseppe a cui Maria De Filippi ha risposto così – “Ma non potevi andare a Temptation anche perché non ti è mai stato proposto quindi è impossibile”.

