Giuseppe Molonia torna a parlare di Rosanna Siino dopo l'addio a Uomini e Donne e svela un retroscena.

Giuseppe Molonia è stato un protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne dando vita ad interessanti dinamiche prima con Sabrina Zago e poi con Rosanna Siino. L’incontro con quest’ultima ha stregato Giuseppe che, sin dai primi appuntamenti, non ha nascosto di provare un interesse forte per la dama che, invece, inizialmente, ha avuto un atteggiamento frenato. Giuseppe, coinvolto sentimentalmente, ad un certo punto del percorso ha deciso di fare un passo indietro provocando la reazione di Rosanna che ha così deciso di lasciare il programma con lui.

La storia d’amore tra Giuseppe e Rosanna, però, dopo un inizio tranquillo, ha affrontato subito una crisi che, tuttavia, erano riusciti a superare. Dopo qualche settimana, però, qualcosa si è rotto nuovamente e i due si sono lasciati definitivamente come hanno raccontato nel corso dell’ultimo confronto in studio. Oggi, a distanza di tempo, Giuseppe è tornato a parlare di Rosanna.

Giuseppe Molonia: cosa ha detto su Rosanna Siino

“Voglio iniziare dicendo che tra me e Rosanna non è stato tutto brutto, anzi c’è stato un momento molto bello in cui abbiamo vissuto la nostra storia. Sono stato accusato di essere finto, invece io tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con il cuore. Un uomo innamorato, quando vede di non essere corrisposto, arriva ad un momento in cui non ce la fa più. Rosanna mi ha accusato di avere un piede di qua e uno di là, questo non è assolutamente vero”. Queste le parole di Giuseppe Molonia in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Coming Soon in cui ha spiegato che lei, un giorno, gli ha detto di non provare più sentimenti per poi scrivergli un messaggio, qualche giorno dopo, in cui scriveva che le mancava.

“Io le auguro di trovare un uomo che sappia tenere, perché a me non mi ha saputo tenere. Io ho cercato sempre di adattarmi a lei, alle sue abitudini, al suo umore… Ho dato sempre rispetto, e probabilmente non l’ho avuto da lei perché mi fa prendere un volo, spendo 263 euro di volo per venirti a trovare, arrivo a casa sua per sentirmi dire davanti alle sue figlie che lei vuole tornare a Uomini e Donne. Se tu ricevi una foto a fine luglio, perché non mi chiami se ci tieni? Ha mandato il video alla redazione per stare al centro dell’attenzione”, ha concluso.