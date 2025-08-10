Giuseppe Molonia, dopo l’addio con Rosanna il web lo vuole di nuovo a Uomini e Donne: l’indizio social che fa parlare tutti.

Dopo una foto sospetta postata sui social alcuni fan hanno pensato che Giuseppe Molonia potrebbe ritornare a Uomini e Donne nella prossima stagione di settembre 2025. Lui, che nella scorsa edizione è stato il protagonista assoluto, ha abbandonato il programma con Rosanna, ma come ha confermato Lorenzo Pugnaloni poche settimane fa, la loro storia è giunta al capolinea. Non è difficile pensare che un personaggio di questo tipo possa fare rientro nel dating show di Canale 5, visto il successo dei mesi passati e le gare di ballo con Gianni Sperti.

Gemma Galgani è ricorsa ai ritocchini? Foto prima e dopo/ La dama più amata di Uomini e Donne irriconoscibile

Secondo alcune indiscrezioni Giuseppe Molonia tornerà sicuramente a Uomini e Donne, soprattutto dopo una fotografia che ha destato parecchi sospetti. Il cavaliere ha postato una foto dove lo si vede abbracciare Maria De Filippi nel momento in cui ha salutato tutti per uscire dal programma Mediaset, e sotto l’immagine ha messo un cuore, che ha alimentato ulteriormente il gossip. Alcuni fan che seguono Giuseppe Molonia sul suo profilo, sono certi che sia stato un gesto per mandare un indizio agli spettatori e confermare il suo ritorno.

Gemma Galgani di Uomini e Donne con Alfonso Signorini: la foto fa impazzire il web/ Cosa ci facevano insieme

Giuseppe Molonia, chi torna a Uomini e Donne? Dame e cavalieri per la prossima stagione

Chiaramente, non è ancora sicuro che Giuseppe Molonia tornerà a Uomini e Donne, dato che è ancora presto per le certezze sui protagonisti della prossima edizione. A tal proposito, al momento non si hanno ancora certezze su chi rivedremo tra dame e cavalieri, anche se molto probabilmente continueremo a seguire le vicende amorose dei personaggi più famosi come Gemma Galgani, Sabrina e tanti altri. Non si esclude il ritorno di altre coppie scoppiate fuori dal dating show, ma questa rimane l’incognita di ogni anno. Tra le indiscrezioni che circolano si parla anche del possibile ritorno di Margherita Aiello, mentre riguardo al Trono Classico è quotatissima Sarah di Temptation Island dopo la fine della relazione con Valerio.