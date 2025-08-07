Giuseppe Molonia pronto a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Una foto insinua il dubbio.

Giuseppe Molonia è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver frequentato per diverso tempo Sabrina Zago, non ricambiando i sentimenti della dama, ha deciso di chiudere per dedicarsi alla frequentazione di altre dame del parterre. Tra tutti è stato immediatamente conquistato dalla bellezza di Rosanna, una dama siciliana per cui ha provato subito un forte interesse. Il feeling tra i due è stato immediato ma mentre Giuseppe, dopo qualche sentimento, ha ammesso di provare sentimenti importanti, la dama ha sempre dichiarato di non essere innamorata.

Dopo vari alti e bassi, di fronte alla possibilità di perdere Giuseppe, Rosanna ha così deciso di lasciare la trasmissione per vivere la storia con Rosanna lontano dai riflettori. I due hanno così cominciato una storia che, ad oggi, sta conquistando la curiosità dei fan. Non vedendo più foto di coppia, in tanti si chiedono se stiano ancora insieme e a tale domanda ha risposto proprio Rosanna non togliendo i dubbi al punto che in tanti si chiedono se Giuseppe tornerà nel parterre.

Giuseppe Molonia e la dedica a Maria De Filippi

A scatenare dubbi sulla possibilità che Giuseppe Molonia possa tornare a Uomini e Donne è una foto pubblicata tra le storie di Instagram dall’ex cavaliere del trono over. Come potete vedere dalla foto qui in basso, Giuseppe ha condiviso una foto che è una dedica a Maria De Filippi che, a Uomini e Donne, gli ha permesso non solo di cercare la donna della sua vita ma anche di sfoggiare il suo talento ballerino.

La foto pubblicata da Giuseppe sarà un indizio sul suo ritorno a Uomini e Donne? Tornerà per parlare della sua storia con Rosanna o per restare provando a cercare nuovamente l’amore? Lo scopriremo tra poche settimane quando cominceranno le registrazioni della nuova stagione.

