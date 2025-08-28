Giuseppe Molonia entra in un'agenzia di spettacolo dopo l'addio a Uomini e Donne: l'ex cavaliere del Trono Over torna in TV?

Giuseppe Molonia ha fatto la sua apparizione nel corso della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono Over, dopo la rottura con Rosanna Siino, è stato ospite in studio per un nuovo confronto con l’ex, ed è proprio qui che ha poi annunciato di aver ritrovato l’amore. Giuseppe ha dunque detto addio al dating show, pronto a vivere questa nuova relazione. Eppure, pare che non abbia detto addio al mondo della TV e dello spettacolo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Giuseppe sarebbe entrato a far parte di un’agenzia di spettacolo, il che proverebbe che l’ex cavaliere di Uomini e Donne non è affatto disinteressato a proseguire la sua carriera nel mondo della TV. A lanciare lo scoop è stato Opinionista Social, portando a galla su Instagram una segnalazione che ha spiazzato i fan del programma.

Giuseppe Molonia entra in un’agenzia di spettacolo dopo l’addio a Uomini e Donne: la segnalazione

“Giuseppe, dopo l’uscita da uomini e donne, entra a far parte di una agenzia dove si occupa di spettacolo, televisione, cinema, eventi!”, fa sapere la fonte, spiegando che ad occuparsi dell’ex cavaliere sarà “Un vero proprio agente”. Una novità che, tuttavia, cozza con le dichiarazioni fatte in passato dallo stesso Molonia, cosa che lo stesso Opinionista sottolinea: “Ma Giuseppe non disse in trasmissione che non interessava la televisione? Che voleva trovare una donna e basta? Giuseppe ha fatto il grande passo verso il grande spettacolo?”, si chiede infine, lanciando domande alle quali solo il tempo potrà dare risposta.

