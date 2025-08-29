Giuseppe Molonia, durante una diretta Instagram parla di Uomini e Donne e svela quando potrà svelare dettagli della sua relazione.

“Un inizio di Uomini e donne con il botto”: sono queste le parole utilizzate da Gabriele e Giuseppe Molonia, entrambi ex cavalieri del trono over di Uomini e Donne e tra i protagonisti della scorsa stagione. Giuseppe aveva concluso la scorsa edizione di Uomini e Donne lasciando lo studio insieme a Rosanna Siino con cui, però, dopo un inizio promettente, le cose sono precipitate. Dopo aver provato a superare i problemi, Giuseppe e Rosanna hanno deciso di mettere un punto alla relazione. A raccontare i dettagli della fine della storia e delle motivazioni che hanno portato alla rottura sono stati proprio Giuseppe e Rosanna.

Il cavaliere e la dama, infatti, sono stati ospiti della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne e, al centro dello studio, hanno ribadito la volontà di non tornare sui propri passi. Rosanna ha così deciso di restare nel parterre e, nel corso della seconda registrazione, ha deciso di uscire con un nuovo cavaliere mentre Giuseppe ha lasciato il programma con un colpo di scena.

Giuseppe Molonia e la nuova storia d’amore: quando potrà parlarne

Dopo il confronto con Rosanna Siino nella studio di Uomini e Donne, Giuseppe Molonia ha annunciato di voler andare via dalla trasmissione avendo trovato l’amore fuori dal programma. Il cavaliere siciliano che, però, per lavoro, vive a Roma, ha così annunciato il suo nuovo fidanzamento. Chiusa, dunque, la relazione con Rosanna, Giuseppe ha trovato una nuova fidanzata.

“Possiamo parlare della tua nuova love story?”, ha chiesto Gabriele nel corso di una diretta Instagram. “No, ne potremo parlare dal 22 settembre”, è stata la risposta di Giuseppe. Una data non casuale perché il 22 settembre sarà il giorno in cui andrà in onda, su canale 5, la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne.

