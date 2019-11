Giuseppe Morgante, aggredito con l’acido dall’ex/ “Me la son trovata dietro e…”

Giuseppe Morgante è stato ospite quest’oggi presso lo studio del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Forse il nome vi dirà poco, ma si tratta del ragazzo trentenne la cui vita è cambiata per sempre lo scorso 7 maggio: a Legnano, provincia di Milano, è stato aggredito dalla sua ex, Sara Del Mastro, e nell’occasione è stato colpito con dell’acido che lo ha sfigurato. Pochi giorni fa Morgante è stato intervistato dalla trasmissione Le Iene, mostrando le condizioni in cui versa, a cominciare da un evidente problema al labbro inferiore, tirato in basso da una profonda cicatrice che gli attraversa trasversalmente il petto. Inoltre, Morgante non ci vede bene dall’occhio destro ed ha anche difficoltà nel vederci da quello sinistro. Giuseppe, come molte altre vittime di aggressioni con l’acido, è già stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, e nei prossimi tempi dovrà subirne di altri.

GIUSEPPE MORGANTE: “QUEL GIORNO AVEVO UNA SENSAZIONE STRANA”

“Avevo una sensazione negativa prima che mi gettasse l’acido – le parole della vittima a Storie Italiane – e alla fine si è verificato quello che pensavo. Mi ha mandato un centinaio di messaggi fra Facebook e WhatsApp, soprattutto con profili fake: dopo che la bloccavo lei tornava a scrivermi con altri account. La nostra conoscenza è durata circa un mese/un mese e mezzo – continua – dopo di che ero rimasto amico con lei, però non so poi cosa le sia scattato. Pur di starmi vicino si era inventata anche una finta gravidanza, ma alla fine non era la verità. Come è avvenuta l’aggressione? Ho visto che lei continuava a passare in macchina vicino al mio palazzo. Poi sono sceso dall’auto e me la son trovata dietro, tra l’altro ho chiamato le forze dell’ordine e nessuno mi ha risposto. Aveva in mano un bicchiere e me l’ha gettato addosso. Mi ha ferito al petto e vediamo l’occhio se si salva”. E’ in corso il processo nei confronti di Sara Del Mastro e i legali hanno chiesto il patteggiamento e cinque anni di carcere. Toccherà al giudice decidere se accogliere o meno la richiesta. “Sono amareggiato di questa decisione – commenta le ultime notizie Morgante – daremmo un brutto esempio, lo potrebbe fare chiunque. Lascio tutto alla giustizia se c’è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA