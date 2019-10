Giuseppe Morgante, sfregiato con acido da ex/ “Sara Dal Mastro? Voglio giustizia!”

Giuseppe Morgante continua a combattere. Il 30enne si è sottoposto a diversi interventi chirurgici negli ultimi dopo la barbara aggressione dello scorso 13 maggio 2019 ad opera di Sara Dal Mastro, che lo ha assalito gettandogli dell’acido sul viso. La 38enne legnanese si è detta pentita del gesto, ma Giuseppe non sembra intenzionato a concedere alcun tipo di perdono. Oggi, a La vita in diretta, il ragazzo lombardo ha parlato per la prima volta: «La mia vita è cambiata drasticamente, è cambiato tutto: sono qua fermo. Casa, lavoro, amicizie… è cambiato tutto. Penso che ci voglia tempo per ricostruire tutto: sono molto fiducioso, è una tragedia per me a livello fisico ma ci vuole tempo e mi affido tanto ai medici. Cerco di recuperare tutto il possibile». E Giuseppe non avrebbe mai immaginato un’aggressione del genere: «Sinceramente pensare ad una cosa del genere, no: purtroppo è accaduta e purtroppo non si può cambiare il tempo. Ora posso solo reagire a ciò che è successo, affidato tutto il resto alla giustizia».

GIUSEPPE MORGANTE, SFREGIATO DALL’EX SARA DAL MASTRO

Tra poche settimane inizierà il processo a Sara Dal Mastro e Giuseppe Morgante non crede all’ipotesi di un raptus improvviso: «La coscienza ti dà un imput: se tu fai un atto del genere, sai quello che stai facendo e ciò che succede a me dopo. Pentita o non pentito, lascio tutto alla giustizia: ci penseranno magistrati e avvocati». Così l’avvocato Domenico Musicco: «Rischia una condanna pesante: ci sono tante aggravanti. Il quadro accusatorio è molto grande, noi cercheremo di ottenere il massimo della giustizia: questa persona è socialmente pericolosa. I suoi legali chiederanno la perizia psichiatrica e noi ci opporremo: il raptus improvviso non esiste, questo è stato un gesto premeditato». «Io cerco solo giustizia», ha ribadito Giuseppe: «Tutto ciò che sto facendo adesso è grazie alla mia famiglia e alle persone che ho intorno: riesco ad andare avanti grazie a loro ed ai valori che mi hanno trasmesso».

