Giuseppe Morgante, sfregiato con l’acido/ “Caso come il mio? Ormai sono senza parole”

A Storie Italiane si torna a parlare della storia riguardante Giuseppe Morgante, il ragazzo sfigurato dalla sua ex con dell’acido. Una vicenda molto simile a quanto accaduto soltanto pochi giorni fa a Milano, dove un 28enne è stato sfregiato da una donna di 43 anni conosciuta in rete, su un sito di incontri, con cui voleva troncare la relazione: lei non accettava la separazione e di conseguenza ha deciso di lanciargli dell’acido sul volto per poi tentare la fuga. Sembra che lo “stalking” andasse avanti da diverse settimane, nonostante la conoscenza fosse ancora “acerba”. Un aggressione che è avvenuta alle ore 11:00 di mattina in piazza Gae Aulenti a Milano, e la donna, oltre a sfregiare con l’acido il suo “ex”, aveva con se anche un coltello, a conferma delle serie intenzioni della stessa. “Sentendo questa storia – dice Giuseppe Morgante, in collegamento con il programma Rai – rimango basito, io sto cercando di uscire da quanto mi sia accaduto, non ho parole, non riesco a dire nulla”.

GIUSEPPE MORGANTE, IL LEGALE: “ORA INIZIERA’ UN VERO E PROPRIO PROCESSO”

In studio gli opinionisti: “E’ l’ossessione che parte da un disagio personale, un’ossessione che trova pace solo nel momento in cui lascia una traccia tragica e indelebile. Fondamentali le leggi sullo stalking in questi casi. I volti di questi uomini e di queste donne sono il simbolo di un attacco completamente immotivato”. In collegamento anche l’avvocato di Morgante: “Abbiamo scongiurato il patteggiamento di 5 anni, adesso ci sarà un processo vero e proprio in cui ci aspettiamo di avere giustizia. La denuncia, purtroppo, non può essere sempre tempestiva in quanto anche il codice rosso ha delle sue pecche e lacune. Ci sarà una sentenza dura nei confronti di questa donna nonché di tutti coloro che lanciano l’acido”. Riprende la parola Giuseppe: “Ora sentirò il chirurgo, per il collo devo aspettare maggio. Ho da sistemare il lembo vascolare, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per l’occhio continuo con le creme e il collirio e speriamo migliori così, se no bisognerà intervenire”.

