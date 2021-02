GIUSEPPE: “NON SPOSO SARA PERCHÈ HO LA SCLEROSI MULTIPLA”/ Lei… (C’è posta per te)

Giuseppe e Sara sono l’esempio di un grande amore, di quelli che superano anche le più grandi difficoltà. La sclerosi multipla che affligge Giuseppe non hai mai frenato i sentimenti di Sara che, anzi, si dice pronta a sposarlo. “Ti prometto che sarà un uomo che non si terrà più niente dentro, che saprà fare il marito e soprattutto il padre.” dichiara allora lui a C’è posta per te, cercando di superare quelle paure che gli impediscono di fare il grande passo con la sua compagna. Per lei, intanto, arriva una sorpresa in studio: il suo attore preferito, Claudio Amendola. Sara è commossa mentre riceve i saluti dell’attore e, subito dopo, i regali che ha per la coppia. Poi Sara riabbraccia Giuseppe, pronti ad iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe, malato di sclerosi multipla, scrive una lettera alla compagna Sara

La puntata di C’è posta per te 2021 del 6 febbraio si conclude con la storia di Giuseppe e Sara. È lui a chiamare Maria De Filippi per fare una sorpresa alla fidanzata che, da tempo, sogna un matrimonio con lui, dei figli e una casa tutta loro. Un dono che Giuseppe vorrebbe farle ma che non riesce a realizzare per paura. “Ho paura di non darle un futuro, ho paura perché forse diventerò un peso per lei e che lei diventi la mia badante, ho paura perché io sono malato.” ha confessato l’uomo a Maria De Filippi. Questa malattia si chiama sclerosi multipla e a Giuseppe è stata diagnosticata quando aveva solo 9 anni. Lui lo ha confessato a Sara solo qualche tempo dopo, ma per lei non è cambiato nulla nei suoi riguardi.

C’è posta per te, Giuseppe confessa i suoi dubbi a Sara

Quando Sara fa il suo ingresso in studio e scopre che dall’altra parte della posta di C’è posta per te c’è il suo Giuseppe, da entrambe le parti scorrono lacrime. Lui ammette nel corso di una lunga lettera tutte le sue paura e insicurezze, nate proprio dal pensiero che un giorno la malattia possa rendergli impossibile una vita normale. “Voglio imparare a credere nei miei sogni che sono anche io tuoi. Il primo, in cima alla lista, è quello di regalarti la casa dei tuoi sogni.” gli scrive Giuseppe nella sua lettera



