Giuseppe, nonno di Andrea Zelletta/ Sorpresa al GF VIP: “Mi stai dando soddisfazioni”

Sorpresa toccante per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5. Dopo aver scoperto di non essere il secondo finalista di questa edizione, il ragazzo vive un momento molto emozionante grazie ad un videomessaggio di suo nonno Giuseppe. “Ciao Andrea, spero che stai bene. – ha esordito il 78enne – Mi vengono in mente tutte le cose che abbiamo fatto insieme. Sono stato sempre il tuo amico, però ti voglio anche dire di non pensare di avermi deluso per non essere diventato un calciatore, anzi, mi stai dando anche altre soddisfazioni. Devi essere forte, un gladiatore come il nonno!” Di fronte a queste parole, Zelletta non è riuscito a trattenere le lacrime; così ha poi espresso tutto il suo amore per quest’uomo che considera molto più che un nonno.

Andrea Zelletta commosso per nonno Giuseppe: “Ha fatto qualsiasi cosa per me!”

“Nonno Giuseppe è una delle persone più belle della mia vita.” ha ammesso Zelletta. “Lui per me è come un fratello, nonno, padre, amico…è il nonno che tutti i bambini dovrebbero avere. È il mio primo fan, ha fatto qualunque cosa per me, mi ha accompagnato ovunque…” ha raccontato. Così ha concluso: “Appena uscirò farò salti mortali per stare più vicino a lui e godermi questi anni importanti della sua vita, essendo più presente. Lo stesso con mia nonna e con la mia famiglia che negli scorsi mesi ho vissuto un po’ poco.”



