Giuseppe, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “Sono vedovo, papà a tempo pieno…”

Nuovo cavaliere per il parterre del trono over di Uomini e Donne. A notare immediatamente la sua presenza è stata Tina Cipollari, attirata dai lunghi capelli grigi del cavaliere. “Ci vuole tanto coraggio a presentarsi in studio con una parrucca”, commenta la bionda opinionista. Maria De Filippi, per accontentare Tina, invita così Giuseppe al centro dello studio per presentarsi ufficialmente alle dame del trono over. “Mi chiamo Giuseppe, ho 51 anni e vengo da Taranto. Ho due figli di 13 e 18 anni che vivono con me. Sono un libero professionista e riesco a gestire sia il lavoro che la famiglia”, afferma il nuovo cavaliere che mantiene un atteggiamento molto elegante e tranquillo.

GIUSEPPE, IL NUOVO CAVALIERE DI UOMINI E DONNE CONQUISTA CRISTINA

Tra le dame del parterre del trono over che hanno apprezzato l’arrivo di Giuseppe in trasmissione c’è sicuramente Cristina che, dopo aver chiuso la conoscenza con Daniel, non nasconde di essere interessata al cavaliere anche se è sicura che lui abbia altri gusti. Giuseppe, così, afferma di essere stato colpito da Valentina Autiero che però sta conoscendo Germano, ma anche altre giovani dame come Federica. Tina Cipollari, dopo aver detto ad una dama 36enne che ha rifiutato di uscire con Giuseppe considerandolo troppo grande che si porta male l’età, consiglia a Giuseppe di accomodarsi in attesa di conoscere il pezzo forte della trasmissione ovvero Gemma Galgani.



