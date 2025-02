Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero: sposati dal 2018

Dopo alcune relazioni avute con vari uomini più o meno conosciuti, Emanuela Folliero ha trovato l’amore della vita con Giuseppe Oricci, suo marito. Un incontro davvero fondamentale per la vita della “signorina buonasera”, che il 26 settembre del 2018 ha detto il suo “sì” più importante proprio all’uomo che più di tutti le ha fatto battere il cuore. La storia d’amore con Pino è arrivata dopo la fine della relazione con Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh purtroppo scomparso. E ancora, la showgirl di Mediaset ha incontrato Enrico Mellano, l’uomo che a 42 anni l’ha resa mamma di suo figlio Andrea.

La proposta di matrimonio da parte del marito Giuseppe Oricci è arrivata in maniera inaspettata: “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse” ha rivelato l’annunciatrice. Come raccontato proprio da lei sulle pagine del settimanale “Chi”, quando ha conosciuto il marito era single e si è subito sentita attratta da quell’uomo più grande di lei ma comunque fisicamente molto piacente. “Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati” ha rivelato quella che a lungo è stata un’annunciatrice di Mediaset e per qualche anno anche Rai, con dei successi importanti in carriera fino all’addio alla tv, arrivato dopo il 2018.

Giuseppe Oricci, chi è il marito di Emanuela Folliero: “Conosciuti in Sardegna”

Emanuela Folliero ha conosciuto il marito in Sardegna: attratta da lui fin dal primo istante, ha desiderato conoscerlo e così ha fatto il primo passo, avvicinandosi a lui. Il marito di Emanuela Folliero non lavora nel mondo della televisione: è infatti un imprenditore lontano dallo spettacolo. Come la showgirl e conduttrice, anche lui ha un figlio, di nome Alessandro. Insieme formano una famiglia allargata e felice.