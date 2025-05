Giuseppe Oricci è il marito di Emanuela Folliero, conduttrice che sarà ospite della trasmissione Storie di Donne al Bivio, in programma sabato 3 Maggio 2025. Per entrambi non si tratta del primo matrimonio ma i due sono più legati che mai e negli anni più volte c’è stata la testimonianza del loro grande amore.

Giuseppe Oricci è un imprenditore torinese di 66 anni, sei in più rispetto ad Emanuela Folliero. I due hanno un bellissimo rapporto e sono riusciti negli anni a coltivare una sorta di famiglia ‘allargata’ riuscendo a riunire figli di una precedente relazione. Emanuela ha il figlio Andrea mentre Giuseppe ha Alessandro, figlio nato da una precedente storia.

Non sappiamo molto della sua vita, Giuseppe sta ben lontano dal mondo dello spettacolo ed è molto riservato. Sappiamo che Alessandro è un ragazzo con la sindrome di Asperger, una sorta di spettro autistico e l’uomo è molto legato a lui e alla sua famiglia. La maggior parte delle cose che sappiamo di lui sono mediante la Folliero che scatta tra l’altro foto sui propri canali social dove racconta della loro famiglia.

Giuseppe Oricci e la storia con Emanuela Folliero

Giuseppe Oricci è un uomo molto riservato, si sa che è un imprenditore ma nessuno sa in cosa consiste il suo lavoro e l’uomo non ha canali social, conosciamo il suo volto grazie alle foto pubblicate dalla moglie. Giuseppe ed Emanuela si conoscono dal 2009 con la Folliero che aveva divorziato da poco più di un anno.

Nel corso di un’intervista a Chi la donna ha raccontato di esser stata lei a fare la prima mossa, inizialmente voleva una storia leggera ma i due hanno vissuto poi un grande amore e dopo anni si è arrivati al matrimonio. La coppia si è sposata il 26 Settembre 2018 davanti a pochi amici intimi e alla famiglia.

Emanuela Folliero ha raccontato di aver conosciuto Giuseppe in un bar, lui aveva ordinato 6 caffè e lei scherzando disse: “Li bevi tutti tu?” e da quel momento non si sono più lasciati. Emanuela ha dichiarato: “Quando l’ho conosciuto ero single e lui mi è piaciuto subito, specialmente fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere”.