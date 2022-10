Giuseppe Oricci, marito Emanuela Folliero/ “Mi è piaciuto subito. Sono stata io…”

Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero: l’inizio dell’amore

Giuseppe Oricci è il secondo marito di Emanuela Folliero. Dopo la fine del matrimonio con Enrico Mellano da cui ha avuto il figlio Andrea, ha ritrovato l’amore proprio con Giuseppe che ha sposato nel 2018. Anche Giuseppe, così come Emanuela Folliero, è arrivato al matrimonio con l’annunciatrice avendo già un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione. Tra Giuseppe ed Emanuele l’amore è nato da una specie di colpo di fulmine. Ricordando il primo incontro, infatti, la Folliero, in un’intervista di qualche tempo fa, ha confessato di aver provato un interesse immediato per lui.

“Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”, le parole di Emanuela.

L’amore tra Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero

L’amore tra Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci è sempre più solido. La coppia è serena e innamorata e l’uomo, da quando è entrato nella vita della conduttrice, è diventato il suo punto fermo. “Ci siamo conosciuti in vacanza e quando siamo tornati a Milano abbiamo scoperto di abitare a poca distanza. Giorno dopo giorno, caffè dopo caffè, è riuscito a conquistare il mio cuore e a farmi cambiare idea”, ha raccontato qualche anno fa la Folliero sulle pagine di Visto.

“Pino è un punto fermo nella mia vita. Quando io e il padre di Andrea ci siamo lasciati non credevo più nel rapporto di coppia… pensavo che sarei rimasta sola”, ha poi aggiunto.

