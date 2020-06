Giuseppe, padre Gessica Lattuca/ “Chi ha fatto sparire mia figlia passerà guai amari”

Pubblicità

Durante la puntata di “Chi l’ha Visto?” andata in onda su Rai 3 nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno 2020, la padrona di casa, Federica Sciarelli, ha lanciato un servizio relativo al caso della giovane Gessica Lattuca, scomparsa ormai quasi due anni fa a Favara, in Sicilia. Il padre della ragazza, Giuseppe: “Sono trascorsi 22 mesi e ancora non si sa niente in paese. Ci devono ridare il corpo o dire che fine ha fatto. Queste persone che hanno fatto sparire mia figlia si preparino a passare guai amari. Prima di scomparire, Gessica ha lasciato a casa carta d’identità e codice fiscale, ma lei non voleva cambiare vita”. Il fratello Vincenzo è l’ultimo ad aver visto e parlato con l’allora 27enne, alla quale ha offerto una birra, invitandola poi a salire a casa sua, senza però ricevere risposta affermativa. La sorella gli ha detto che sarebbe tornata più tardi, ma non è andata così: le telecamere della piazza di Favara non l’hanno vista abbandonare quelle strade, eppure Gessica non c’era più ed è probabile che sia salita sull’automobile di qualcuno.

GIUSEPPE LATTUCA: “LE PERSONE APPROFITTAVANO DI GESSICA”

Giuseppe, padre di Gessica Lattuca, all’epoca dei fatti si trovava in carcere e non riesce a darci pace per la figlia: “Lei arriva da una famiglia povera, non faceva del male a nessuno. Erano le persone ad approfittare di lei”. Da tempo si sospetta che la ragazza potesse essere finita in un giro di prostituzione gestito da un 60enne di Favara, che nei mesi scorsi aveva rivelato proprio a “Chi l’ha Visto?” di aiutare Gessica “solo per spirito umanitario”. La pista dello sfruttamento della prostituzione, tuttavia, parrebbe essere stata abbandonata dalla Procura di Agrigento, che attualmente sta indagando solo su Filippo Russotto, ex compagno di Gessica, accusato di quattro reati: sequestro di persona, maltrattamento in famiglia, occultamento di cadavere e omicidio. Eppure, tutte le abitazioni e i veicoli di proprietà dell’uomo sono stati setacciati dai Ris di Messina, che non hanno trovato alcun elemento utile. Intanto, lo stesso Russotto afferma di non credere alla storia della prostituzione: “Le persone sono bugiarde, non è vero niente”.



