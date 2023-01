Giuseppe Pambieri, chi è?/ “Ho provato tutte le esperienze dell’attore”

Giuseppe Pambieri, chi è

Giuseppe Pambieri – regista teatrale, attore, doppiatore – sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 25 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Varese nel 1994, dopo la maturità classica si iscrive a Giurisprudenza e contemporaneamente inizia a frequentare la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ma ben presto la vocazione artistica prende il sopravvento.

Ottiene una parte in “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler, tra i momenti più importanti della sua carriera: “I momenti sono stati diversi. È difficile sceglierne uno. Mi vengono in mente ‘Arlecchino servitore di due padroni’ di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler; ‘Venezia Salva’ di Simone Weil. E ancora nel 1976 ‘La città morta’ di Gabriele D’Annunzio, con regia di Franco Zeffirelli; ‘Il fu Mattia Pascal e la ‘Coscienza di Zeno’”, ha raccontato a Calabria 7.

Giuseppe Pambieri: teatro, cinema e tv

Dal teatro, passando per il cinema e la televisione, la carriera di Giuseppe Pambieri è molto variegata: “Ho provato un po’ tutte le esperienze dell’attore. Secondo me, se uno fa l’attore deve essere capace di affrontare ogni tipo di interpretazione; da quella comica a quella drammatica. Ci si diverte anche di più; se no che senso ha fare soltanto una cliché!”, ha detto l’attore a Quarta Parete Roma. Sul piccolo schermo Pambieri ha raggiunto il successo interpretando Remo nello sceneggiato televisivo “Le Sorelle Materassi”, nel 1972, per la regia di Mario Ferrero. L’attore è sposato con Lia Tanzi, anche lei attrice e regista, con cui ha dato via alla Compagnia Pambieri Tanzi. I due attori hanno una figlia, Micol Pambieri, anche lei attrice di teatro.

